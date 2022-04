Anche Cecilia Rodriguez ha finalmente riabbracciato il fratello Jeremias Rodriguez, che si è ritirato dall’Isola dei Famosi 2022. E tra poco tutta la famiglia accoglierà anche papà Gustavo, che è stato eliminato definitivamente al televoto nella puntata di venerdì 22 aprile. Queste le percentuali: Clemente Russo 84% e Gustavo Rodriguez 16%.

Ma tornando al figlio, come detto lunedì scorso ha deciso di lasciare il reality cui aveva già partecipato. Troppa nostalgia di casa, delle sorelle e della fidanzata Deborah Togni, ha detto a Ilary Blasi che ha provato a convincerlo in ogni modo a restare. Alla fine Jeremias Rodriguez, che era già deciso, ha preso il volo per l’Italia.





Cecilia Rodriguez, il gesto per il fratello Jeremias

In aeroporto Jeremias Rodriguez è stato accolto da quella che definisce la donna della sua vita. Deborah Togni, di professione hostess, l’ha aspettato agli arrivi. Poi il lungo abbraccio e i baci tra le lacrime, ovviamente di gioia, di rivedersi dopo “un eterno mese e mezzo” di lontananza.

Tornato a casa, l’ex naufrago ha rivisto subito Cecilia Rodriguez e il compagno Ignazio Moser. Lei, non appena il fratello ha fatto ritorno a Milano, ha postato una foto del loro abbraccio insieme a una commovente dedica che ha fatto subito il pieno di like. “Sono fiera di te Hermano – ha scritto – Sei una persona che tutti dovrebbero avere nella sua vita. Ti amo con tutta me stessa”.

“Sei speciale”, la risposta di lui. Non solo. Poco dopo sempre Cecilia Rodriguez ha pubblicato anche una Storia dedicata a Jeremias Rodriguez. Un filmato in cui appaiono vicini, sorridenti e complici più che mai: “Ora sì, il mio cuore è più sereno”, la scritta sotto alla clip. Ora non resta che attendere il ritorno di papà Gustavo.

