Cecilia Rodriguez, come ormai annunciato un po’ dappertutto, si sta preparando per sbarcare in Honduras in vista della finale dell’Isola dei Famosi. Insieme a lei ci sarò anche Arianna Cirrincione. Chechu abbraccerà il suo Ignazio e Arianna il suo Cerioli.

Entrambe saranno le prime a riabbracciare i loro rispettivi fidanzati, sempre più esausti dall’esperienza di naufraghi. “Le prime a partire per la finale in Honduras sono le nostre amate Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione”.

Questo è ciò che si può apprendere sul profilo Instagram dell’Isola dei Famosi che ha già fatto intendere l’arrivo di molti altri ospiti all’interno della finale. Quando il profilo social dello show ha annunciato la partenza delle due fidanzate, sui social si è scatenata una vera e propria bufera e in tanti hanno criticato la produzione del programma per aver scelto di far partire Cecilia e Arianna.





Alcuni utenti hanno infatti sostenuto che Ignazio sarebbe stato talmente per poco tempo all’interno dello show da non meritare nemmeno la visita della fidanzata. “Raccomandati”, ha scritto imbufalito un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Scelta incommentabile”. Nonostante abbia ammesso pubblicamente di essere estremamente gelosa del fidanzato Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez non ha fatto particolare scenate per la presenza del fidanzato sull’Isola dei Famosi.

Contro Cecilia, qualche giorno fa, si è scagliata Vera Gemma, molto arrabbiata per un commento della sorella minore di Belen nei suoi confronti. “Vera Gemma? Beh, Ignazio se n’è fatte così tante brutte. No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui”. Vera Gemma aveva replicato: “L’ho trovata un’uscita veramente infelice andare a dire che sono brutta. Per prima cosa sono una fi** pazzesca, quindi vorrei sapere dove ca*** ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva”.