Lo abbiamo già raccontato, Jeremias ha abbandonato l’Isola dei famosi e in tanti hanno deciso di commentare la vicenda sui social. Tra i tanti anche la sorella, Cecilia Rodriguez, ha detto la sua dopo l’eliminazione del fratello dal reality di Ilary Blasi. La giovane ha postato una sua foto con gli occhi sbarrati, dopo la notizia. Prima del verdetto, però, Chechu ha manifestato dubbi sulla presenza del fratello nel reality: “Tra poco mi verranno i capelli bianchi, che ansia questo programma”.

“Non ho fatto stories per chiedere aiuto per salvare mio fratello perché non so qual è la cosa giusta da fare. Non so se è la cosa più giusta che possa rimanere lì o la cosa più giusta sia che torni a casa, non lo so”. Cecilia devi essersi ricreduta sulla volontà del fratello Jeremias, visto che qualche giorno fa pensava che i Rodriguez fossero temuti perché forti. C’è da dire tuttavia che i televoti hanno dimostrato l’esatto opposto, almeno per Jeremias e Gustavo. Come oramai è noto, al contrario di suo fratello, Cecilia Rodriguez è molto apprezzata dal pubblico.





Cecilia Rodriguez, il commento sull’eliminazione di Jeremias

Ha dimostrato di essere diversa da Jeremias, da papà Gustavo e forse per certi versi anche della sorella più famosa Belen. Insomma, lei amatissima dal pubblico, gli altri un poco meno (senza dubbio). Durante la puntata, il fratello di Cecilia Rodriguez ha raccontato di aver fatto un percorso lungo tre anni per gestire la rabbia.

Ha partecipato per la seconda volta all’Isola per dimostrare al pubblico di essere cambiato e per essere accettato dalle persone, niente da fare tuttavia. Brutta batosta anche per papà Gustavo. Per il pubblico avrebbe lo stesso caratteraccio del figlio. Oltretutto Papà Gustavo non ha approfittato di Playa Sgamada per riscattarsi, o forse non ne ha avuto modo.

Quando Ilary Blasi ha aperto il televoto per scegliere chi sarebbe tornato in Palapa, con Lory Del Santo, Gustavo è stato votato solo dal 5%, su tre concorrenti. Marco Cucolo ha vinto con il 54% e poi Clemente Russo è stato votato dal 41%. Insomma, una vera e propria disfatta per il papà e il fratello di Cecilia Rodriguez all’Isola 2022: il pubblico ha detto “no” ad entrambi.

