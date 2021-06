Cecilia Rodriguez è in Honduras. Come anticipato nei giorni scorsi, la modella argentina è arrivata al residence ed è in attesa di organizzare insieme alla produzione dell’Isola dei Famosi 2021 la sorpresa per il suo fidanzato Ignazio Moser alla finale. Finale che andrà in onda il prossimo 7 giugno ma, certamente, il naufrago e secondo finalista di questa seconda edizione del reality show di Canale 5 non si aspetta questa ‘incursione’.

Insieme alla sorella di Belen Rodriguez, anche Arianna Cirrincione, ossia la compagna di Andrea Cerioli, il primo concorrente a volare dritto in finale. E forse per ingannare il tempio, nelle scorse ore la bella Cecilia Rodriguez ha risposto alle domande dei suoi tanti follower di Instagram e raccontato anche cosa farà una volta tornata in Italia con Ignazio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, cosa succederà quando sarà finita l’Isola dei Famosi 2021



Non solo. Perché i suoi fan si sono dimostrati molto curiosi sul rapporto instaurato con Arianna Cirrincione, che come lei si trova nel residence in Honduras in attesa della finale: “Arianna l’ho conosciuta, tifavo per lei quando era a Uomini e Donne, mi è sempre piaciuta tantissimo e confermo che è una bellissima persona. Inoltre, Ignazio e Andrea fuori dal programma potrebbero darsi tanto a livello umano”, ha detto Chechu.





Cecilia Rodriguez li chiama “I tre moschettieri” Ignazio, Andrea Cerioli e Awed, che vorrebbe insieme sul podio. Lo youtuber in particolare si è conquistato la sua simpatia: “Awed mi fa morire dal ridere, poi è napoletano ha una marcia in più, ha buone probabilità di vincere”. Ora manca davvero pochissimo all’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 e lei dice di essere “molto ansiosa in questo periodo, però è un’ansia bella”.

Ovviamente non vede l’ora di rivedere il fidanzato, anche perché è “la prima volta che stiamo così tanto tempo lontani, il massimo è stata una settimana ma sempre sentendoci per telefono”, spiega ai suoi follower. “Ha fatto un’esperienza meravigliosa, ha fatto vedere davvero quello che è”. Cosa succederà quando torneranno insieme a casa? “Quando uscirà di sicuro vorrà mangiare il ragù di sua mamma. Sinceramente sono felice che dovrà fare la quarantena così lo terrò tutto per me: sono pronta a coccolarlo e a cucinare per lui. Poi lo riporto a sua mamma, giuro”.