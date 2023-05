Importante annuncio di Alessandro Cecchi Paone sul compagno Simone Antolini. I due hanno vissuto una breve ma intensa esperienza all’Isola dei Famosi, che purtroppo si è interrotta prematuramente a causa di problemi di salute del giovane. Il giornalista non se l’è sentito di andare avanti da solo, anche perché le sue intenzioni originarie erano di viversi fianco a fianco questa avventura in Honduras. Ma di loro si è comunque scoperto qualcosa di importante.

Abbiamo saputo infatti che Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si amano così tanto, a tal punto che il primo ha accettato senza alcun problema la presenza della figlia del partner, Melissa, che ha 4 anni. Simone l’ha concepita quando non era ancora maggiorenne, ha sempre avuto un legame profondo con lei e anche il conduttore l’ha accolta subito. E ora è arrivata una decisione fondamentale, che può davvero cambiare tutto.

Leggi anche: “Questo devo dirvelo”. Simone in terapia semi intensiva, poi la notizia choc: perché Alessandro Cecchi Paone ha lasciato l’Isola dei Famosi





Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, presa un’importante decisione

Nel corso della sua ospitata a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso nella giornata di mercoledì 24 maggio, Alessandro Cecchi Paone si è concentrato sulla sua storia d’amore con Simone Antolini e sui messaggi che hanno voluto lanciare grazie all’Isola dei Famosi. E proprio in diretta televisiva ha fatto una comunicazione sorprendente, che ha reso felice il pubblico. Ora si aspetta solamente qualche altra precisazione sui tempi e il luogo, ma ormai è cosa fatta.

Cecchi Paone ha deciso infatti di unirsi in matrimonio con Simone: “La piccola mi chiama zio Alessandro. Oggi abbiamo dichiarato a NuovoTv che ci sposeremo presto, purtroppo dobbiamo farlo all’estero, perché se ci sposiamo all’estero io avrò il diritto di adottarla, se il papà e la mamma sono o saranno d’accordo. Uno dei motivi per cui siamo andati insieme è per accendere una luce su un problema che hanno tante coppie non famose. Essendo famosi io e Simone troveremo una soluzione, d’accordo tutti, ma degli altri non ne parla più nessuno”.

Alessandro Cecchi Paone: "Vorrei adottare Melissa, figlia del mio compagno" #Pomeriggio5 pic.twitter.com/nMiRTdaVNf — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 24, 2023

Non ha fornito ulteriori particolari sulla nazione scelta per convolare a nozze con il suo compagno Simone. Nessuna informazione anche sulla data del matrimonio, che però potrebbe essere organizzato in tempi non lontani.