Nella casa del Grande Fratello Javier è stato invischiato in diversi rapporti, che sembravano poter sfociare in amore ma che invece alla fine non hanno portato a nulla di definitivo. Ma adesso è spuntata fuori una notizia clamorosa, proveniente dall’esterno del reality show, e che riguarderebbe una presunta ragazza che farebbe parte in qualche modo della sua vita. Lui non ha mai citato il suo nome, ma ora sappiamo molto di più.

Grazie ad una preziosa segnalazione ricevuta dall’influencer Deianira Marzano, si è scoperto chi sarebbe questa ragazza che piacerebbe così tanto a Javier. Tra l’altro, il concorrente del Grande Fratello l’ha nominata in passato in alcune circostanze ma senza andare fino in fondo alla questione. Ora però siamo in grado di capire qualcosa in più.

Grande Fratello, Javier e la ragazza che le piace fuori dalla casa: ora si sa chi è

Per essere più precisi un nome l’aveva fatto Javier al Grande Fratello, ma nessuno conosceva chi fosse questa giovane che avrebbe fatto perdere la testa al gieffino. Adesso possiamo darvi maggiori delucidazioni, infatti lei avrebbe avuto anche un’esperienza in televisione a Mediaset. Vediamo insieme di chi vi stiamo parlando.

La follower di Deianira Marzano le ha scritto: “Ciao Deia, Javier nel Grande Fratello parla spesso di questa Vanessa che gli piace e che ha sognato all’interno della casa, se può interessarti l’ho trovata. Ha 25 anni, vive a Milano ma va spesso nelle Marche dove Javier vive. Ha fatto un’esperienza in tv con Donnaventura su Rete 4 e se vai nel suo profilo ci sono una marea di like di Javier“.

E chissà se questa ragazza prima o poi si farà viva anche al Grande Fratello, facendo una bella sorpresa al pallavolista.