Dopo la puntata in diretta del Grande Fratello, per Garibaldi è arrivata una comunicazione importante nella mattinata di venerdì 8 marzo. Tutti però sono rimasti sconcertati davanti alla reazione del concorrente, parso decisamente in silenzio e impassibile di fronte a qualcosa che lo riguardava in prima persona. Nonostante l’affetto degli altri gieffini, lui ha faticato non poco.

Prima che accadesse questo episodio al Grande Fratello, Garibaldi era già sembrato abbastanza rattristato. Questo scossone proveniente dall’esterno del reality show si pensava potesse renderlo più allegro, invece non è andata così. I fan sono un po’ preoccupati, ma comunque bisogna sottolineare i bei gesti arrivati sia da Anita che da Beatrice.

Grande Fratello, Garibaldi sofferente nonostante la sorpresa

Dunque, al Grande Fratello c’è stata anche una sorpresa arrivata per Garibaldi. Ma nonostante questo, non c’è stato verso di farlo diventare più sereno. Lui si è commosso e ha sfiorato il pianto. Paolo lo ha immediatamente stretto in un abbraccio e anche Anita lo ha supportato allo stesso modo. Greta gli ha detto: “Te lo ricordi o te lo sei dimenticato?”, in riferimento al messaggio aereo dedicato al bidello, di cui vi stiamo per parlare nei dettagli.

Lo striscione per Garibaldi è arrivato dalla sua famiglia e recitava: “Peppe, ricorda quanto vali. TVB, FAM“. Anita ha aggiunto: “Tu sai chi sei ed è il bello di te”. Ma è riuscito solamente a sospirare, senza dire nemmeno una parola di ringraziamento. Un bacio sulla spalla è arrivato anche da Beatrice, che non gli ha fatto mancare il suo sostegno. E il sito del GF si è posto una domanda importante.

"Peppe ricorda quanto vali tvb fam"🤏🏻

Un aereo arrivato al momento giusto visto il suo momento di down e l'unica che l'ha capito è Beatrice che si è sempre preoccupata nonostante ciò che è successo perché lei gli vuole davvero bene 🫂❤️‍🩹 #GrandeFratello pic.twitter.com/Xu6iQQ90US — ❤️Erika✨ FINO A QUI SINCERAMENTE STO IN APNEA🫧💐 (@BiasiErika) March 8, 2024

Infatti, il GF ha scritto: “Cosa gli starà passando per la testa?”. Difficile fornire una risposta, anche se sembrerebbero essere tanti i pensieri che lo starebbero portando ad avere una reazione così triste.