“Per Francesca”. C’è Posta per Te, Stefano vedovo a 30 anni: la malattia della moglie e un amore infinito

C’è Posta per Te, la storia di Sefano colpisce il cuore di tutti. Continuano le sorprese nello studio televisivo di Maria De Filippi. Un programma che rappresenta per molti italiani un appuntamento imperdibile per il sabato sera trascorso al caldo di fronte al piccolo schermo. E tra le tante storie trasmesse, anche quella di Stefano, vedovo originario di Palermo.

Una brutta malattia porta via per sempre la moglie di Stefano. Appena 27 anni compiuti per Francesca e la dura lotta contro il tumore durata 3 anni che non è riuscita a vincere: una dolorosa perdita che lascia un vuoto incolmabile nel cuore di Stefano. La storia della coppia è un racconto che tesse nella trama un grande amore ma anche un lungo calvario.

Ben 4 interventi delicati per Francesca, da quando i medici le hanno diagnosticato la malattia, ovvero nel 2017, anni che hanno sempre visto Stefano al fianco della moglie, per sostenerla e darle conforto. Oggi Stefano è un uomo vedono a soli 30 anni e per provare a lenire il dolore, seppur per poco, la suocera e la madre hanno pensato di fargli una sorpresa.





“Siamo qui per dirti quello che pensiamo di te, per ringraziarti della tua straordinaria capacità di amare.Ti sei fatto carico dei guai della ragazza che amavi, hai realizzato il suo sogno, ma lei è stata costretta a vivere un incubo”, annunciano le due donne.

Ed ecco fare il loro ingresso nello studio televisivo, due campioni bianconeri, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. In dono, i due difensori hanno portato una scarpa sinistra e quella destra promessa dopo la partita, ma anche un viaggio per quattro persone che Stefano sceglierà su un mappamondo simbolico i nricordo di una promessa fatta a Francesca prima di morire: “Amore devi girare il mondo e farmelo guardare con i tuoi occhi”.