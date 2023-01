“Non ci credo”. C’è Posta per Te, per Maria De Filippi un inizio boom: tutti già ne parlano

Sabato 7 gennaio torna C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi che più di ogni altro ha dato lustro alla conduttrice. Un’edizione che si apre con il magone. Una ragazza, Donatella Hodo, ha scritto una toccante lettera alla popolare conduttrice televisiva prima di morire. La notizia è stata raccontata dal sito Corriere Veneto, che ha anche riportato le frasi presenti nella missiva. Tutto è emerso a pochi giorni dall’inizio di C’è posta per te.



Infatti la giovane che aveva 26 anni aveva voluto contattare il programma e aveva lanciato il suo grido di dolore e allarme. Entrando nello specifico, la lettera è stata scritta, e poi doveva essere recapitata a Maria, il 10 ottobre del 2020. Poi ha aspettato quasi 2 anni, 1 anno e 11 mesi per l’esattezza, prima di compiere il gesto estremo e drammatico.

C’è posta per te, Can Yaman primo super ospite?



“Ho la voglia e il coraggio di voler cambiare e ricominciare. Lasciarmi tutto alle spalle, ho bisogno di aiuto e di trovare un lavoro”. Purtroppo però la sua storia è finita nel peggiore dei modi e chissà come avrà reagito Maria De Filippi, dopo aver saputo tutto troppo tardi. Intanto arrivano le anticipazioni sulla nuova stagione. Tv, Sorrisi e Canzoni spiega che potrebbe snodarsi nell’arco di nove puntate come nell’edizione precedente.



Sin dalle prime edizioni, il programma C’è posta per te ha potuto contare su ospiti italiani e internazionali di grande prestigio. Anche quest’anno, si procederà nel solco della tradizione. Nell’edizione 2023, secondo Sorrisi, tra gli ospiti ci sarà l’attrice hollywoodiana Charlize Theron. Inoltre, protagonista di una delle tante sorprese sarà il cantante Massimo Ranieri.



In occasione della prima puntata di C’è posta per te 2023, Maria De Filippi potrebbe puntare su un vero “fuoriclasse” del piccolo schermo, molto amato dal pubblicoTrattasi di Can Yaman, l’attore turco che fa impazzire gli spettatori e impennare gli ascolti. Nelle scorse settimane Can ha partecipato a una registrazione del people show e per lanciare al meglio la nuova stagione potrebbe essere lui la prima guest star in studio.