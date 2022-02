“Chiudi la busta Maria”. C’è Posta per Te, Leandro in studio così: da Mariapaola nessun perdono

A C’è Posta per Te gli spettatori possono vedere situazioni spesso al limite. Per la serie, “quello che si deve fare” o “quello che non si deve fare”… Abbandoni, litigi, contrasti che durano anni e poi, nello studio di Maria De Filippi, la richiesta di andare oltre, di essere perdonati, di essere di nuovo una famiglia, una coppia. Anche nella puntata di sabato 19 febbraio protagonista è stata una coppia con diversi problemi.

Leandro ha chiesto l’aiuto del programma per farsi perdonare dall’ex fidanzata Mariapaola. Quando i due hanno raccontato la loro storia si sono create subito due fazioni, chi spera in un ricongiungimento e chi no. Ma cosa è successo ai due ex innamorati? Beh, intanto dovete sapere che per ben due volte Leandro e Mariapaola avrebbero dovuto sposarsi. Ma in entrambi i casi il matrimonio è stato annullato. E sempre per lo stesso, odioso, motivo.

Nella prima occasione, nel 2019, Leandro ha fatto la proposta di matrimonio in modo romantico e Mariapaola ha accettato. “Avevamo deciso tutto, anche il ristorante” spiegano. Ma lui ha iniziato a frequentare un’altra ragazza che aveva anche una figlia e un compagno. La voce inizia a girare in paese e a un certo punto Mariapaola inizia perfino a seguire l’amante. Nonostante il dolore decide di perdonare Leandro e i due tornano insieme.





Successivamente Leandro diventa titolare di un bar e inizia un nuovo periodo difficile per la coppia. Mariapaola si sente trascurata, afferma che lui si occupa solo di lavoro. Inoltre lei, ingelosita dal precedente tradimento, inizia a controllare il telefono del fidanzato. C’è la paura che lui possa ricadere in errore… È in questo momento che Leandro lascia Mariapaola per la seconda volta. Non solo. Dopo un po’ si vede con un’altra ragazza e lo fa davanti a tutti. Per Mariapaola è la fine.

“Se sono qui è perché ho capito che voglio te accanto a me” La storia di un amore interrotto ORA a #CePostaPerTe pic.twitter.com/Vq2wPL2F18 February 19, 2022

“Non ho mai ascoltato nessuno, ho sempre fatto quello che sentivo” Quale sarà la decisione di Maria Paola? #CePostaPerTe pic.twitter.com/9QOGxRrH59 February 19, 2022

Leandro capisce di aver sbagliato e che Mariapaola è l’unica donna della sua vita. Ma lei non ha più intenzione di perdonarlo. Maria De Filippi le chiede se abbia degli amici con cui confrontarsi, ma lei risponde che tutte le decisioni le prende soltanto lei. Intanto sui social c’è il sondaggio: “Lo perdona?”. Il 44,4% risponde Sì (che cretina), mentre il 55,6% dice No (brava.. una sveglia!). Mariapaola dice di aver sofferto troppo e non vuole sentirsi più in trappola. Così, dopo 11 di fidanzamento, dice basta, tra lei e Leandro è davvero finita. Niente da fare. Non riceve neppure il regalo che lui le ha portato, un cuscino con una loro foto che lei gli aveva regalato. Mariapaola non apre la busta. E voi, cosa avreste fatto?