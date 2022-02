C’è Posta per Te, la clamororsa scoperta dopo la puntata. La storia è ancora quella di Mariapaola Spina e Leandro. A chiedere l’aiuto del programma il ragazzo nell’intento di farsi perdonare il tradimento dall’ex fidanzata. Non uno bensì due scivoloni da parte di Leandro nel corso della loro relazione, e di mezzo anche un matrimonio annullato.

Il primo tradimento risale al 2019, proprio in seguito alla proposta di matrimonio: “Avevamo deciso tutto, anche il ristorante” spiegano. Ma lui ha iniziato a frequentare un’altra ragazza che aveva anche una figlia e un compagno. La voce inizia a girare in paese e a un certo punto Mariapaola inizia perfino a seguire l’amante. Nonostante il dolore decide di perdonare Leandro e i due tornano insieme.

Poi una volta diventato titolare di un bar, Leandro pare abbia cominciato a trascurare non poco la sua Mariapaola. Solo per il lavoro? La ragazza insospettita decide di controllare il telefono del fidanzato. E Leandro di tutta risposta decide di lasciarla per poi frequentare un’altra ragazza. Leandro capisce di aver sbagliato e che Mariapaola è l’unica donna della sua vita.





Ma lei non ha più intenzione di perdonarlo. Maria De Filippi le chiede se abbia degli amici con cui confrontarsi, ma lei risponde che tutte le decisioni le prende soltanto lei. Mariapaola non apre la busta. Ma dopo tutto questo, Leandro non sembra averla presa poi così tanto male. Infatti dopo aver visto la busta chiusa cosa ha fatto? Si è fidanzato e non certamente con Maria Paola. Leandro ha persino annunciato il fidanzamento ufficiale con Grazia D’Amico sul social. Ve lo aspettavate?

Lo aveva ben anticipato l’ex fidanzata che sul profilo Instagram ha scritto a chiare lettere: “Il cuore solo a chi merita, ma a chi ci arriva dentro non in superficie”. Una storia che ha spaccato in due fazioni gli utenti e il pubblico, tra chi desiderava credere a Leandro e chi quella busta l’avrebbe lasciata più che chiusa, sigillata.