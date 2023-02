C’è Posta per Te, Antonio cerca i propri figli. Nel programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi c’è un’altra storia familiare difficile, con un padre che vuole riallacciare il rapporto con i figli dopo che per lungo tempo non ci sono stati contatti. Come sempre in studio si registrano grandi tensioni ed emozioni particolari con persone che si mettono a nudo di fronte alla telecamera e il pubblico che spera sempre in una riconciliazione.

È successo ad esempio la settimana scorsa, quando il giovane Leonardo aveva chiesto scusa al nonno Alberto dopo averlo insultato pesantemente: “Cornuto, da quando non c’è più nonna, sei diventato come un topo che non esce più di casa”. Una frase detta in un momento di nervosismo dopo una lite con il papà. Dopo le scuse e la promessa di non fare più cose del genere il ragazzo ha potuto riabbracciare il nonno con il quale ha sempre avuto un rapporto speciale. Ma ora torniamo ad Antonio e ai suoi figli.

La storia di Antonio e la ricerca dei figli dopo 17 anni

Sono trascorsi ben 17 anni da quando Antonio non vede più i suoi figli Pasquale e Angela. L’uomo si è risposato con Carmela e i due hanno un figlio che si chiama Sabato. Dopo la separazione dalla prima moglie Antonio ha tentato di mantenere i rapporti coi figli, all’epoca adolescenti. Poi, però, con il passare del tempo i contatti sono diventati sempre più rari e alla fine l’uomo ha deciso di rompere il legame pensando che i figli lo cercassero solo per i soldi.

Dopo 7 anni Carmela ha capito che il marito non stava bene e ha invitato Antonio a cercare di nuovo i suoi figli. Pasquale e Angela, però, a quel punto non ne hanno voluto sapere niente. Così Antonio e Carmela, affiacanti dal figlio Sabato che voleva conoscere i suoi fratelli, hanno chiamato Maria De Filippi. Nella puntata di C’è Posta per Te va in scena il difficile confronto coi figli che affermano che il dolore è ancora troppo grande. Antonio e Carmela, così, lasciano lo studio.

Solo a quel punto Pasquale e Angela decidono di aprire la busta per poter conoscere il loro fratello Sabato. Inoltre affermano che con il tempo daranno un’altra chance anche al padre. Un epilogo quindi non del tutto positivo, ma che lascia aperta la porta della speranza. Ancora una volta Maria è riuscita a gettare un seme che toccherà ai protagonisti della storia far crescere per ritrovare la perduta serenità familiare.

