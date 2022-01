Grande successo di C’è Posta per Te, lo storico programma condotto da Maria De Filippi. Una delle storie più commoventi e complesse, affrontate durante la serata dell’8 gennaio, è stata quella di Alessia e Giovanni. La giovane ha raccontato di essere stata vittima di tradimenti e mancanze da parte del marito. Solo dopo la stessa Alessia ha confessato che l’uomo andava a letto con la cugina di lei. Quando la donna ha saputo della faccenda ha lasciato il compagno che tuttavia non si è arreso, implorando perdono ed elemosinando una seconda chance.

A nulla sono valse le sue disperate richieste, visto che l’ex moglie, alla fine, ha fatto richiudere la busta di C’è Posta per Te. “Non mi fido più”, ha chiosato. Naturalmente la vicenda è stata molto seguita sui social, dove è intervenuta anche Mara Venier, timoniera di Domenica In. Il motivo? La Venier si è resa protagonista di un’uscita epica fatta piovere sotto a un post pubblicato dal profilo Trash Italiano che ha riportato la storia di Alessia e Giovanni: “Non era la zia…”, ha scritto Mara, che ha giocato con il suo soprannome, che è appunto ‘Zia’.

Insomma, l’ex moglie di Jerry Calà ha voluto sdrammatizzare una situazione pesante familiare, mettendo in correlazione il suo simpatico nomignolo con la vicenda delle corna familiari della vicenda srotolata a C’è posta per te. Potrete immaginare quante persone hanno commentato la vicenda, per la gravità del gesto e per la reazione del pubblico e di Maria stessa.





Ma una domanda attanaglia le menti dei telespettatori di C’è Posta per Te: come sono andate a finire le cose tra i due? Come saprete le puntate sono registrate molto tempo prima, quindi in tanti sono andati a sbirciare i social dei protagonisti. Stando infatti alla “situazione sentimentale” riportata da Alessia sul suo profilo, la ragazza si definisce ironicamente “vedova”.

Uno status sì scherzoso ma che suggerisce che proprio non ha mandato giù un tradimento così grave, neanche con mesi di ritardo rispetto alla registrazione del programma. Giovanni, il marito andato con la cugina, dovrà mettersi definitivamente l’anima in pace. A rintracciare in rete gli account della coppia sono stati i telespettatori, appassionatissimi alla love story di C’è Posta per Te, tanto da rintracciare le loro identità tra gli utenti Facebook di Boscoreale, in provincia di Napoli.