Torna la nuova edizione di Uomini e Donne. Oggi, giovedì 24 agosto si è svolta la prima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate andranno in onda su Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre 2023, giorno in cui l’attesa trasmissione tornerà in onda su Canale 5. A rivelare qualche anticipazione ci ha pensato il giornalista Lorenzo Pugnaloni sul suo sito.

In studio, regolarmente presenti, i due opinionisti storici del programma ossia Tina Cipollari e Gianni Sperti. Nessuna traccia di Ida Platano, in questi giorni finita al centro del gossip per una voce, probabilmente infondata, che la dava come nuova opinionista di Uomini e Donne. Nella puntata registrata, per quanto riguarda il Trono Classico, sono stati presentati ufficialmente in studio i tre nuovi tronisti.

Manuela Carriero ex Temptation Island è la nuova tronista di Uomini e Donne

I nuovi tronisti sono Brando, Cristian e Manuela. I primi due tronisti sono sconosciuti mentre la terza è un volto noto di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Si tratta di Manuela Carriero, protagonista del programma nel 2021 insieme all’allora fidanzato Stefano Sirena. Nel corso della permanenza nel villaggio Manuela si è avvicinata e innamorata del tentatore Lorenzo Punzo, con il quale ha avuto una storia di quasi due anni.

Conclusa la storia con il compagno, Manuela Carriero salirà sul trono di Maria De Filippi. “Dopo la fine di una relazione per me molto importante per la quale ho sofferto molto, a maggio, mi sono trasferita a Roma – ha raccontato nel video di presentazione – Sono una ragazza molto introversa e timida, dolce, testarda, premurosa, generosa anche se non ho nulla, iper sensibile e super romantica. Guardo film d’amore, leggo libri d’amore, scrivo lettere d’amore ma alle parole, comunque, preferisco i fatti. Non so ballare ma ballo, non so cantare ma canto, però so cucinare”.

Manuela Carriero non ha avuto una vita facile e nel video di presentazione di UeD si è confidata: “Vengo da una famiglia problematica, per forza di cose sono cresciuta in fretta. Mia madre, figlia unica, proveniva da una famiglia molto ricca, mio padre no. I genitori di mia madre volevano che lei sposasse un uomo ricco, se così non fosse stato le avrebbero tolto tutte le proprietà. Mia madre scelse il cuore e scappò con mio padre rinunciando a tutto”.