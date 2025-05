Mancano ormai pochi giorni alla conclusione delle registrazioni di Uomini e donne per l’edizione 2024/2025, e l’attesa dei fan si fa sempre più intensa. Secondo quanto rivelato da Gemma Palagi, volto ormai familiare per gli spettatori del programma, le ultime riprese si svolgeranno lunedì 12 maggio negli studi Elios di Roma. Anche se le puntate continueranno ad andare in onda su Canale 5 fino alla fine del mese, quella data segnerà ufficialmente la chiusura di un’annata che si è confermata molto seguita e discussa. La redazione, infatti, ha già registrato diverse puntate che saranno trasmesse nelle settimane successive, mantenendo così vivo l’interesse del pubblico anche dopo lo stop alle riprese.

>>“Hanno detto di Gianmarco”. Uomini e Donne, la segnalazione sul tronista e la produzione interviene

L’appuntamento del 12 maggio si preannuncia particolarmente significativo non solo perché concluderà l’edizione in corso, ma anche per un evento molto atteso: la scelta di Gianmarco Steri. Il tronista è arrivato alle ultime settimane con due corteggiatrici ancora in gioco, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, entrambe protagoniste di un percorso ricco di emozioni, confronti e momenti toccanti. Nella puntata andata in onda mercoledì 30 aprile – l’ultima della settimana – è stato trasmesso l’incontro tra Gianmarco e le due ragazze insieme alle rispettive presentazioni con la madre del tronista, segno evidente che il momento della decisione si avvicina.





Uomini e Donne, Gianmarco pronto per la scelta

A confermare che qualcosa sta per accadere sono anche le voci che circolano in rete. Le indiscrezioni delle ultime ore lasciano intendere che Gianmarco abbia ormai preso la sua decisione, sarà Nadia, anche se ufficialmente non ha ancora svelato quale delle due ragazze conquisterà il suo cuore. L’annuncio sarebbe imminente e, salvo sorprese dell’ultimo minuto, sarà proprio durante la registrazione finale del 12 maggio che il pubblico assisterà al momento clou della sua esperienza sul trono. I bene informati parlano di una scelta già maturata, che il tronista starebbe solo aspettando il momento giusto per comunicare.

Intanto, i fan continuano a seguire con attenzione ogni minimo dettaglio rilasciato tramite spoiler e anticipazioni, alimentando il dibattito sui social tra i sostenitori di Nadia e quelli di Cristina. Le prossime registrazioni, previste per il 4 e 5 maggio, potrebbero offrire ulteriori indizi su come Gianmarco si stia preparando alla scelta finale. Si tratterà delle ultime occasioni per osservare l’evoluzione dei rapporti prima del verdetto definitivo, che metterà un punto a un percorso lungo e talvolta turbolento.

Il ritorno in onda del programma è fissato per lunedì 5 maggio, con una puntata già registrata nelle scorse settimane. Tuttavia, sarà l’attività dietro le quinte a tenere banco fino a metà mese, tra registrazioni, spoiler e reazioni del pubblico. In un contesto televisivo sempre più affollato, Uomini e donne riesce ancora una volta a catalizzare l’attenzione degli spettatori, confermando il suo ruolo centrale nei pomeriggi di Canale 5 e lasciando presagire un finale di stagione ricco di colpi di scena.