Ne abbiamo già parlato, colpo di scena ad Amici dove Carola Puddu è stata eliminata a sorpresa dalla ventunesima edizione di Amici. Poi è successo un fatto dolcissimo: poco prima dell’annuncio del vincitore, la ballerina si è presa un momento in disparte con Luigi Strangis, a cui ha confessato quello che prova per lui. Questo è quello che gli ha detto: “Ti voglio tanto bene, vedo che vivi come se fosse sempre l’ultima esibizione che fai, per questo mi metti molta tranquillità. Ti voglio tanto bene Luigi, tanto, tanto, tanto”.

E ancora Carola Puddu: “Sei forte. Mi viene da ridere se ripenso a tutto. Ti ho pure scritto una cosa, ma te la dico a voce. Quando dicevo che non ti capivo, in realtà era tutto inaspettato perché mai mi sarei immaginata di poter innamorarmi o comunque attaccarmi, perché l’innamoramento, non avendolo vissuto, era più una cosa mentale. Capito? Sei bello”. Poco dopo, Maria De Filippi, in difficoltà nel doverla eliminare, ha preferito fare il nome di chi si è salvato. La padrona di casa ha detto: “Siete due bravi ballerini e lo sapete. Carola hai ballato bene stasera?”.





Carola Puddu eliminata da Amici 21, la confessione a Luigi

“Finita la puntata ho incrociato la Celentano che diceva che avevi ballato bene perché avevi la testa libera. È stato uno scontro difficile, anche per i giudici. È una questione di gusto, non di talento. Il livello è molto alto. Non voglio dire chi esce, ma chi rimane ok? Resta Dario”, ha detto Maria eliminando di fatto Carola Puddu.

In molti poi sanno che la giovane ha sofferto chiaramente, ma consapevole di un lavoro di alto prestigio fuori dalla scuola. Ad aspettare Carola Puddu c’è il Balletto di Roma. La ragazza infatti ha ricevuto questa clamorosa proposta per ricoprire il posto di Giulietta nello spettacolo Romeo e Giulietta. Una cosa che non capita tutti i giorni, tra l’altro.

LA MAESTRA CHE HA GIÀ TROVATO UN LAVORO A CAROLA AL BALLETTO DI ROMA MI SENTITE URLARE#amici21 pic.twitter.com/xaduaJJ0hk — 𝙚𝙡𝙚𝙣𝙖 (@heythereelena) April 16, 2022

Tra l’altro ieri sera, per la prima volta nell’edizione di quest’anno di Amici, non ci sono state due eliminazioni. Al primo ballottaggio sono finiti Albe e Dario e i due hanno pensato che uno di loro sarebbe uscito immediatamente dalla scuola. In realtà si trattava di una sfida per decidere il primo alunno a rischio eliminazione. Poi è uscita, lo sappiamo, Carola Puddu.

