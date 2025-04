Carmen Russo crolla in lacrime in diretta. Durante la puntata speciale de La Volta Buona, andata in onda venerdì 25 aprile su Rai1, la ballerina ha vissuto un momento di forte commozione. In studio, davanti a Caterina Balivo e agli altri ospiti, la ha un vero e proprio crollo emotivo mentre si parlava della morte di papa Francesco. Poi ha spiegato il rapporto particolare che la legava al pontefice

Con voce rotta dall’emozione, ha detto: “Mi commuovo, mi dispiace che non ci sia più. Quando io, mia figlia ed Enzo Paolo lo vedevamo in tv eravamo sereni”. Ricorda poi quanto il Pontefice sia stato una figura fondamentale: “È quella persona che non ti faceva avere paura e in questo mondo ci sono tante occasioni per averne”.

“Quanto mi dispiace…”. Carmen Russo commossa, crolla in lacrime a La Volta Buona

Nel corso della trasmissione, Carmen ha svelato anche un ricordo molto personale: l’incontro con Papa Francesco durante uno spettacolo a Palermo dedicato a don Pino Puglisi. “L’ho visto in occasione di uno spettacolo per celebrare don Pino Puglisi – racconta –. Eravamo a Palermo, Enzo Paolo era impegnato nel musical ‘L’amore salverà il mondo’. Lui venne a vederlo”.

Un momento che conserva nel cuore, reso ancora più speciale da un gesto semplice e potente: “Quando ci siamo incontrati è stata una cosa molto semplice, ma non dimenticherò mai l’immagine di quando ha visto mia figlia Maria. Il bene che ha trasmesso… oggi abbiamo bisogno di bontà, serenità e di non aver paura”.

Carmen Russo ha poi parlato della fede. “La fede è la vita. È la cosa più importante per tutti – spiega emozionata –. L’essere umano ha bisogno di un aiuto, di una guida, di una luce”. Il suo pensiero va a Papa Francesco, che descrive come “un grande dono per tutto il mondo”.