Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi non sta attraversando un momento molto felice. Anzi, in questi giorni è stata protagonista di un vero e proprio scontro frontale con un concorrente. La tensione in Honduras si sta alzando sensibilmente e non sarà semplice per Ilary Blasi gestire la puntata in diretta di lunedì 6 giugno. Da parte della showgirl sono arrivate critiche feroci nei confronti del compagno di avventura, ma ecco che adesso però a schierarsi contro di lei è proprio il pubblico.

Tra l’altro, Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi ha avuto screzi pure con Nick Luciani: “Io con le buone te l’ho già detto. Perché devi dire che è una cavolata la nostra scelta di come dividere il cibo? Ci stai a prendere tutti per fessi. Ti rode e ti sei ringalluzzito? Stai sempre seduto lì sopra e ora fai il gallo della situazione. Perché te ne esci adesso con queste cose brutte. Tu non sei affiatato con noi e ti sei ringalluzzito. Non sparare ca**ate su come vogliamo mangiare noi”.





Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi, critiche del pubblico

Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi ha parlato così del naufrago, che precedentemente lo aveva bollato come “nullafacente”: “Si è svegliato questa mattina e ha esordito dicendo ‘ma tanto che si va a fare a pesca anche perché se si prende un pesca siamo talmente tanti qua’. Io non ci ho visto più anche perché mi sono chiesta perché dovessi andare a pescare io che ho 57 anni quando lui ne ha 20. Mi ha deluso molto e gli ho dato un’ultima possibilità. A volte dice delle cose di cui secondo me neanche si rende conto”.

E questo avvertimento, con tanto di sorta di ultimatum, di Carmen Di Pietro ha fatto infuriare i telespettatori dell’Isola dei Famosi. I quali hanno puntato il dito proprio contro di lei. Il sito Il Sussidiario ha riportato uno dei commenti più significativi apparsi sul web: “Carmen è troppo pesante e parla in modo arrogante”. Quindi, in molti hanno contestato il suo operato in Honduras. Dovrà necessariamente migliorare i suoi atteggiamenti per evitare il rischio di un’eliminazione al televoto.

Intanto, The Pipol Tv ha fatto sapere sui social: “Quella che sta per concludersi potrebbe essere l’ultima stagione per l’ Isola dei famosi targata Mediaset. Sembrerebbe che il rinnovo per una nuova edizione non sia stato preso in considerazione dal Biscione. Che cosa succederà dunque? Rivedremo i naufraghi in Rai o sulle piattaforme digitali nascenti?”.

“Cancellata l’Isola dei Famosi”. Brutta sorpresa per il pubblico: la notizia su Mediaset