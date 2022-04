“Sei matto, sei impazzito”. Carmen e il figlio Alessandro, sull’Isola una furia senza precedenti

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, il rapporto tra madre e figlio continua a essere incrinato. Colpi di scena tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi. I fanno del programma hanno avuto modo di assistere a svariate discussioni sorte tra i due. Una mamma troppo protettiva nei riguardi del figlio, queste le critiche piovute su Carmen Di Pietro. E pare che gli ‘scontri’ non siano finiti. Ecco cosa è successo.

“Essere il figlio di Carmen di Pietro è impossibile, ve lo dico per esperienza. Dalla mattina alla sera ti sta addosso, non ti lascia un minuto”, parole dirette a Carmen Di Pietro che di recente ha temuto che il figlio Alessandro Iannoni potesse cadere vittima di un lavaggio di cervello da parte di altri compagni di gioco. Così lo ha detto chiaro e tondo.





“Il percorso di mio figlio non mi sta piacendo, accetto tutto ma non il fatto che addirittura si stia ribellando”, ha affermato Carmen Di Pietro con toni preoccupati. Così la naufraga ha aggiunto: “Qualcuno gliel’avrà fatto male il lavaggio del cervello, gli avrà detto “farai brutta figura per chi ti vede, fai la figura del bamboccione”.

Una lite, l’ennesima, tra Carmen e Alessandro Iannoni che ha trovato nuovamente riscontro nel punto di vista di Iannoni che ha dunque spiegato il perché: “Io qui mi voglio evolvere e distaccare da lei. Anche se lo spirito dell’Isola ci ha unito perché devo per forza dormire con lei? Preferisco stare da solo, però vado a mangiare con lei”. Ma il caos è tornato dopo poco.

Carmen Di Pietro ha chiesto al figlio Alessandro di non toccare un bastone, ma Iannoni, sollecitato da Edoardo e Guendalina Tavassi, di tutta risposta ha fatto il contrario, suscitando la reazione della madre: “No, ma cosa stai facendo? Sei matto, no! Ti sei impazzito? Oooooh…Con quel bastone ci faccio i conchiglioni…”. Ma la replica di Alessandro è stata diretta: “Ma basta mamma…Non rompere…La ribellione ha inizio…L’hai capito?”.

