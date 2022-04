I due si sono conosciuti e innamorati nella casa del GF Vip 6, ma a due mesi dalla fine del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno deciso di lasciarsi. O meglio, Manuel Bortuzzo ha lasciato la fidanzata Lulù Selassié. Una vera bomba gossip lanciata dallo stesso Manuel Bortuzzo sui social e con un comunicato ufficiale rilasciato all’agenzia Ansa.

“In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non e’ possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulu’ ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF , rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”, ha continuato Manuel Bortuzzo.





Manuel Bortuzzo, l’amico Alex: “Perché la lasciato Lulù Selassié”

La notizia dell’addio tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è stato commentato da tanti personaggi del mondo dello spettacolo, in particolare da alcuni ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’ultima in ordine di tempo Manila Nazzaro: “Non si può mettere in dubbio la grandezza d’animo dei genitori di Manuel che hanno superato con grande amore forza e orgoglio una tragedia che avrebbe distrutto gran parte delle famiglie”.

“Vorrei solo che rimangano delle persone belle come quelle che ho conosciuto e che si vogliano bene, ma penso che non ci siano dubbi su questo punto di vista”, ha detto ancora Manila Nazzaro, per poi descrivere Manuel Bortuzzo come “una persona rispettosa, buona, saggia, purtroppo la vita l’ha fatto diventare saggio”. Durante un intervento Lulù Selassié aveva parlato di terze persone, ovvero la famiglia di Manuel Bortuzzo, fossero le responsabili della fine del fidanzamento.

Che poi tra lui e lulu a tutti è sembrato strano L improvviso innamoramento di Manuel è un dato di fatto ! E il tempo è sempre galantuomo. Ora basta tutta questa visibilità per una storia finita , ma in realtà mai iniziata! Era solo un trucco per andare avanti — Gianfranco (@Gianfra33310573) April 28, 2022

Ovviamente i fan della principessa hanno criticato i familiari di Manuel Bortuzzo, ma ora a dare qualche spiegazione al Vicolo delle News, che ha pubblicato gli screenshot della conversazione, è stato uno dei migliori amici dell’ex vippone. “Ascoltate i media branco di caproni. Senza sapere parlate pure. Manuel le sue decisioni le ha prese da solo per tanti motivi che non stiamo qua a raccontare. A voi. Buona giornata branco di pecore che parlano a vanvera senza sapere un ca*zo”, ha detto Alex rivolgendosi ai fan di Lulù Selassié.

