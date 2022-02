“Non ci voleva”. Carlo Conti, neppure il tempo di riposare: la notizia subito dopo la finale di Tali e Quali show

La stagione di Tali e Quali si è conclusa ieri con la vittoria di Daniele Quartapelle nei panni di Renato Zero con la sua interpretazione straordinaria de I Migliori Anni. Una vittoria pronosticata ma non così scontata quella del nuovo re di Tali e Quali show visto che in un primo momento lui non sembrava intenzionato a partecipare alla trasmissione condotta da Carlo Conti.



“Non sono andato per gareggiare, pensavo di essere più un ospite che un concorrente – aveva detto in un’intervista a ‘Il Quotidiano del Lazio’ -. Quest’anno compio 23 anni di Renato”. La mia imitazione indubbiamente mi ha spinto a mettermi in gioco e a volerci provare. Io sono un artista emergente al di fuori del programma, sono consapevole che questo potrà aiutare la mia carriera”. Dopo il successo a Tali e Quali Daniel guarda già avanti. “Spero che ‘Tali e Quali’ porti alla realizzazione dei miei progetti che perseguo da sempre”.



Una puntata effervescente che non è bastata a Carlo Conti per aver ragione di Maria De Filippi. Nella serata di ieri, sabato 12 febbraio 2022, su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle 21.33 alle 24.05, ha conquistato 3.594.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te, in onda dalle 21.30 alle 24.50, ha raccolto davanti al video 5.343.000 spettatori pari al 29.9% di share.







Su Rai2 FBI è stato seguito da 944.000 spettatori (4.2%) e FBI International da 1.024.000 (4.6%). Su Italia 1 Il Cacciatore di Giganti hanno intrattenuto 1.030.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Insider – Faccia a faccia con il crimine ha raccolto davanti al video 941.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 Agente 007 – La Morte può Attendere totalizza un a.m. di 645.000 spettatori con il 3.3% di share.



Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 460.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 Sotto Assedio – White House Down ha raccolto 245.000 spettatori con l’1.2%. Su Nove Sirene: L’Assassinio di Melania Rea ha raccolto 319.000 spettatori e l’1.5% di share.