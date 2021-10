Splendida notizia per Carlo Conti, che non poteva ricevere una notizia più bella nella mattinata di sabato 30 ottobre. Si era in attesa di questa comunicazione e quando ha letto quella preziosa informazione sarà sicuramente esploso di gioia. Ovviamente insieme a lui avrà manifestato grande entusiasmo anche il suo pubblico, anzi è merito proprio di quest’ultimo se si può festeggiare. Nessuno però si attendeva un risultato così clamoroso e schiacciante, che ha sorpreso quasi tutti.

Durante l’ultima puntata di ‘Tale e Quale Show’, i Gemelli di Guidonia hanno imitato Roby Facchinetti, Red Canzian e Dodi Battaglia e Carlo Conti ha dichiarato davanti alle telecamere: “Gemelli di Guidonia che devono interpretare Roby, Dodi e Red e per rispetto non diciamo i Pooh proprio perché Stefano D’Orazio ci ha lasciato. Purtroppo è successo un anno fa, eravamo qua, anzi ero a casa a causa del Covid, e Loretta ha ricordato la scomparsa di Stefano D’Orazio”. E la stessa Goggi ha poi detto: “Che brava persona”.

Carlo Conti ha ottenuto un risultato strabiliante con il suo ‘Tale e Quale Show’ per quanto riguarda gli ascolti televisivi. Ma partiamo dagli altri programmi sconfitti: ‘The Good Doctor’ su Rai 2 ha totalizzato 226 mila telespettatori, mentre ‘The Residence’ 793 mila. Su Italia 1 ‘Le Iene’ sono state seguite da soli 990 mila telespettatori e ‘DIA 1991- Parlare poco, apparire mai’ su Rai 3 da 758 mila persone. Per quanto concerne invece ‘Quarto Grado’ su Rete 4, alla visione 898 mila telespettatori.





Nettamente battuto il ‘GF Vip 6’ di Alfonso Signorini, che non è andato oltre i 2 milioni e 630 mila telespettatori, ottenendo il 17,2% di share. Benissimo invece Carlo Conti con ‘Tale e Quale Show’, che ha vinto la serata in maniera clamorosa. A vedere la trasmissione ci sono stati 4 milioni e 250 mila spettatori con il 21,8% di share. Dunque, il presentatore Rai non poteva certamente chiedere di più al suo pubblico. Tanto lavoro da fare invece per Signorini, che sarà totalmente insoddisfatto.

Infine, ‘Propaganda Live’ di La7 si è fermato a 717 mila telespettatori, mentre ‘I Fratelli di Crozza’ 1 milione e 42 mila persone. Tra una settimana vedremo se ci sarà un’inversione di tendenza o se Carlo Conti continuerà nel suo percorso vincente. Nonostante le dinamiche del ‘GF Vip 6’ stiano interessando il pubblico, Signorini è ancora lontanissimo dal raggiungimento di importanti traguardi.