Carlo Conti, è festa grande. L’annuncio a sorpresa è una vera gioia

Carlo Conti può sorridere e soprattutto festeggiare per la bella notizia, arrivata nella giornata dell’11 settembre. Probabilmente ci sperava moltissimo di raggiungere questo risultato, che comunque non era semplice da ottenere. Il suo massimo impegno e una qualità davvero eccezionale del servizio offerto dal conduttore televisivo hanno permesso di portarlo a questo traguardo significativo. E ora può prepararsi ai prossimi suoi impegni professionali con maggiore tranquillità.

Ai ‘Seat Music Awards’, nella prima serata, Vanessa Incontrada ha detto maliziosa: “Ti saresti potuto innamorare di Maria De Filippi?”. Carlo Conti ha replicato con fermezza: “No, perché per me è una sorellina”. Diversa, invece, la posizione della De Filippi: “Innamorata di Carlo? Bè, che dire… lo sono sempre stata, lo sono ancora e lo sarò sempre”. Una rivelazione che ha ha lasciato tutti di sasso, a partire dallo stesso Conti, che ha tirato in ballo Maurizio Costanzo. “Anche Maurizio lo era, lo è e lo sarà”.

Ebbene sì, Carlo Conti ha vinto la serata degli ascolti tv dell’11 settembre grazie ai ‘Seat Music Awards’, andati in onda su Rai 1. Fondamentali ovviamente anche la collaborazione della collega Incontrada e gli straordinari ospiti. Non era facile trionfare, visto che Canale 5 aveva schierato contro il film di successo ‘A Star is Born’ di Lady Gaga e Bradley Cooper. La pellicola non è riuscita ad andare oltre 1 milione e 578 mila telespettatori con uno share pari al 9,7%. Share al 6,5% per ‘Shark – Il Primo Squalo’ su Italia 1.





Per quanto riguarda la trasmissione condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, sono stati 3 milioni e 62 mila gli spettatori piazzati davanti al piccolo schermo. Raggiunto l’importante risultato dello share pari al 19,3%, sebbene ci sia stato un calo rispetto alla serata precedente. Su Rai 2 ci sono stati 1 milione e 252 telespettatori per ‘NCIS’ e 607 mila su Rai 3 per ‘5 è il numero perfetto’. Su Rete 4 spazio a ‘Quarto Grado’, che ha collezionato uno share dell’8,1% (1 milione e 194 mila telespettatori).

Carlo Conti ha invece rivelato su ‘Tale e Quale Show’ alla rivista ‘Chi’ di Alfonso Signorini qualche giorno fa: “Voglio che sia un programma allegro, divertente, voglio che ci siano colore, brio. Quarto giudice? Sarà a rotazione, non sarà uno solo. Ricorrerò a qualcuno che sia ‘tale e quale’. Cristiano Malgioglio? Sarà pungente e surreale”. E ora tutti gli occhi saranno puntati su questo programma.