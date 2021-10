Grossa novità per Carlo Conti, che può sicuramente sorridere per la decisione della Rai. Manca solamente l’ufficialità da parte dei vertici della televisione pubblica, ma la notizia è praticamente certa e ad anticiparla è il sito ‘Blogo’, che ha riportato tutti i dettagli. Il conduttore è pronto per una nuova avventura professionale, anzi più che altro si tratta di un graditissimo ritorno che sta già facendo entusiasmare il pubblico. Dopo due anni finalmente si è deciso di ripartire con questa trasmissione.

Qualche ora fa c’è stata una news interessante sul programma ‘Ora O Mai Più’, come rivelato da ‘Dagospia’: “Il programma non dovrebbe essere condotto da Amadeus, in quelle settimane impegnato alla realizzazione di Sanremo 2022 ma da Carlo Conti che è anche ideatore della trasmissione. Non è finita qui, se l’operazione dovesse andare in porto dovrebbe risolvere il problema della collocazione. Ora o mai più potrebbe andare in onda al sabato sera e sfidare C’è posta per te di Maria De Filippi”.

La super novità riguarda ‘Tale e Quale Show’ ed è davvero incredibile e inaspettata. Ogni venerdì sera va in onda l’appuntamento con la sua trasmissione di punta. Ma adesso la Rai ha deciso di fare una scelta netta, ovvero raddoppiare la sua offerta. Purtroppo la pandemia da coronavirus aveva stravolto tutti i piani di Carlo Conti, ma ora che la situazione epidemiologica è in progressivo miglioramento, potremo finalmente rivedere uno spettacolo che si era interrotto un bel po’ di tempo fa.





Stando a quanto scritto dal sito ‘Blogo’, a gennaio 2022 ci sarà ‘Tale e Quale Show Nip’, quindi la versione senza i personaggi famosi. In quel periodo Carlo Conti dovrebbe sfidarsi con Maria De Filippi e ‘C’è posta per te’ e sarà sicuramente una battaglia molto equilibrata per quanto riguarda gli ascolti televisivi. Pare che le puntate da trasmettere sarebbero quattro e andrebbero in onda dunque il sabato sera. Adesso non resta che attendere la comunicazione ufficiale della Rai per certificare il tutto.

Nell’ultimo appuntamento di ‘Tale e Quale Show’, c’è stato un omaggio a Loretta Goggi, che al momento è anche sul piccolo schermo con un ruolo nella fiction “Fino all’ultimo battito” su Rai1. Poi Simone Montedoro si è esibito imitando Gianni Califano e la Goggi si è commossa: occhi illuminati e riempiti di lacrimoni. Una performance che ha quindi lasciato il segno nella cantante.