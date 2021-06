In occasione della prima partita degli Azzurri a Euro 2020, finita con un 3 a 0 per la Nazionale Italiana contro la Turchia, hanno debuttato anche i ragazzi della The Jackal su Rai Play con il programma Europei a casa The Jackal, dove intervengono diversi ospiti durante il match.

Venerdì 12 giugno, sul divano dello studio c’era Stefano De Martino, ma sono intervenuti in collegamento anche Michela Giraud, Lillo (entrambi reduci dal successo di Lol – Chi ride è fuori) e Carlo Conti. Che ha fatto quello che è sembrato a tutti uno spolier in piena regola sulla prossima edizione del suo Tale e Quale Show. Da giorni i rumor sul cast si rincorrono ma questa volta la spifferata arriva direttamente dal padrone di casa.

Carlo Conti, lo spolier su Tale e Quale Show a Europei a casa The Jackal

Lo spoiler è arrivato negli ultimi minuti del programma, a partita terminata con la vittoria dell’Italia sulla Turchia. Prima di salutare tutti, Carlo Conti ha chiesto a Ciro di fargli un “do di petto”. Ma è stata la frase aggiunta dopo che ha scatenato il gossip: “Preparati, Ciro. Preparati!”. Dopo queste parole in studio si è sollevato un coro, da cui è partito anche un “Spoiler, spoiler!” di Stefano De Martino.





Carlo Conti ha sorriso, poi ha tentato di stoppare tutto giustificandosi di non aver detto nulla. A quel punto Aurora Leone e Stefano De Martino hanno iniziato a scherzare sul fatto di non poter fare nomi di trasmissioni televisive, perché anche poco prima era successo su Amici di Maria De Filippi. “Un programma tale e quale a quello che fanno su Rai Uno… non si può dire”, ha quindi concluso l’ex marito di Belen.

Poi il ricordo di quando a Sanremo i The Jackal lanciavano sfide dai social. In una edizione, i comici invitavano i protagonisti di Sanremo a dire la parola “termostato” sul palco dell’Ariston e gli stessi Conti e Maria De Filippi accettarono la sfida. Carlo Conti ha ricordato quel momento e anche di aver chiesto a Ciro Priello di fare sempre un do di petto quando si incontrano. “Non vedo l’ora di fare altri do di petto con te!”, ha concluso il comico, a quanto pare pronto per Tale e Quale Show.