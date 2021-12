“Ormai è tutto pronto”. Carlo Conti, sganciata la bomba: grande gioia per il suo pubblico

Stanno arrivando notizie molto positive sul popolare conduttore televisivo Carlo Conti. Come ben sapete, il suo programma ‘Tale e Quale Show’ ha raccolto degli ascolti pazzeschi ma adesso sta già guardando altrove e oltre e sarebbe pronto a rendersi protagonista di un’esperienza straordinaria. A sganciare la bomba è stato il sito ‘TvBlog’, che più di una volta ha azzeccato le sue previsioni. Da parte del presentatore non sono giunte comunicazioni ufficiali, ma si tratterebbe di un’indiscrezione attendibile.

Durante una puntata di ‘Tale e Quale Show’, Carlo Conti ha fatto emozionare tutti. La commozione si è verificata nel momento in cui si erano esibiti i Gemelli di Guidonia, rivelazione di questa edizione di ‘Tale e Quale Show’. Hanno optato per una scelta molto interessante e lui non ha potuto fare altro che dedicare alcuni importanti momenti per ricordare una figura storica, che non c’è più: ““Gemelli di Guidonia che devono interpretare Roby, Dodi e Red e non diciamo i Pooh proprio perché Stefano D’Orazio ci ha lasciato”.

Stando a quanto riferito da ‘TvBlog’, Carlo Conti starebbe lavorando alacremente per mettere a punto una nuova trasmissione che lo vedrà protagonista in futuro. Si tratterebbe nello specifico di un vero e proprio talent che ha come argomento i gruppi musicali. Si dovrebbero rendere autori di cover di gruppi noti in tutto il mondo. Ma coloro che hanno paragonato questo programma a ‘Tale e Quale Show’ dovranno ricredersi, visto che è prevista una differenza sostanziale e molto importante.





Coloro che prenderanno parte a questa nuova trasmissione di Carlo Conti potranno apportare delle modifiche alle canzoni e quindi non ci sarà un’imitazione. Appuntamento previsto nella primavera del 2022, anche se non è ancora stato diramato il nome del programma e nemmeno la data esatta del suo inizio. Ci saranno comunque dei giurati che dovranno valutare le performance degli artisti. Non resta che aspettare le prossime settimane per sapere qualche ulteriore dettaglio in merito.

Inoltre, stando a quanto riportato da ‘Blogo’ tempo fa, a gennaio 2022 ci sarà ‘Tale e Quale Show Nip’, quindi la versione senza i personaggi famosi. In quel periodo Carlo Conti dovrebbe sfidarsi con Maria De Filippi e ‘C’è posta per te’ e sarà sicuramente una battaglia molto equilibrata per quanto riguarda gli ascolti televisivi. Pare che le puntate da trasmettere sarebbero quattro e andrebbero in onda dunque il sabato sera.