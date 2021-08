“Addio, resterai tra i migliori”. Carlo Conti in lutto per quella morte inattesa e dolorosa

Enorme tristezza e dispiacere per Carlo Conti, che sul suo profilo Instagram ha manifestato il suo pensiero in seguito al lutto che ha colpito tutta l’Italia. Proprio il giorno estivo più importante dell’anno è stato caratterizzato da una notizia bruttissima e in tanti speravano si trattasse semplicemente di una fake news. Invece purtroppo era tutto vero e numerosi personaggi dello spettacolo e della televisione non hanno non potuto omaggiare una figura che ha fatto decisamente tanto bene.

Il popolare conduttore televisivo della Rai ha pubblicato l’immagine della persona scomparsa e si è lasciato andare ad un bel ricordo, apprezzato da migliaia di suoi follower. Questi ultimi hanno immediatamente scritto alcuni messaggi per onorare la memoria di un uomo, che ha fatto divertire per tantissimi anni una moltitudine di persone. Non sono state molte le parole scritte dal conduttore di ‘Tale e Quale Show’, ma sono davvero giunte dal profondo del suo cuore. Vediamo insieme cosa ha affermato.

Questo quanto riportato sul noto social network da Carlo Conti: “Ciao Gianfranco, resterai sempre tra coloro che ci hanno regalato le migliori risate della nostra vita. Has has fidanken”. Ma sono state davvero innumerevoli le persone che hanno voluto ricordarlo come fatto dal presentatore. Da Ezio Greggio a Barbara D’Urso, tanti colleghi di Carlo Conti non hanno esitato nemmeno un minuto e hanno speso dichiarazioni veramente commoventi, che hanno fatto piangere tanti italiani.





Carlo Conti ha dedicato il post all’attore e comico Gianfranco D’Angelo, morto ad 85 anni. Questi gli altri pensieri dei fan del presentatore: “Che ricordi e che bei tempi, Gianfranco era un grande”, “Chi potrebbe dimenticare quei tempi?”, “Mi dispiace tantissimo”, “Vero, verissimo, quanta ragione hai”, “Grazie per averlo ricordato”. E altri ancora: “Drive In, storico programma televisivo e tante risate insieme a Gianfranco”, “Lo vivi anche dal vivo, era davvero una persona super eccezionale”.

Gianfranco D’Angelo, omaggiato dunque da Carlo Conti alcune ore fa, era nato a Napoli il 19 agosto del 1936 ed è stato attore, comico, cabarettista, doppiatore e cantante. Recentemente, nel 2019, aveva preso parte al film ‘W gli sposi’. Il decesso è avvenuto a Ferragosto, al Policlinico Gemelli di Roma. Era unito in matrimonio con Anna Maria e da lei ha avuto due figlie, che si chiamano Daniela e Simona e sono attrici.