Sta succedendo di tutto da quando Carlo Conti ha annunciato i concorrenti di Tale e Quale Show 2023. Mancano pochi mesi e rivedremo la trasmissione su Rai1, infatti come confermato dal conduttore, l’inizio è fissato per il prossimo 22 settembre. Ma è bastato un suo messaggio, coi nomi di coloro che prenderanno parte alla trasmissione, per far scoppiare un vero e proprio caso. E ora lui è stato costretto a prendere una drastica decisione.

La notizia sta già facendo il giro del web, anche perché nessuno si sarebbe aspettato una reazione del genere da parte di Carlo Conti. Ma ha letto davvero troppo sulla lista dei concorrenti di Tale e Quale Show 2023 e ha agito di conseguenza. Non sappiamo se si sia anche pentito di aver detto il tutto sul suo profilo Instagram, anche se presumibilmente pensava di aver fatto una cosa che sarebbe stata apprezzata dal pubblico.

Carlo Conti e il caos sui concorrenti di Tale e Quale Show: la drastica scelta

E adesso Carlo Conti è corso ai ripari, prendendo di mira i cosiddetti odiatori della rete. Questi saranno i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show, che non sono graditi ad una fetta di telespettatori: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Cristina Scuccia, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano e Alex Belli. E l’esperta di gossip Deianira Marzano si è subito accorta della decisione clamorosa del presentatore Rai.

La Marzano ha scritto: “Pare che Carlo Conti per le troppe critiche sulla scelta dei personaggi abbia levato l’opzione di poter commentare, in quanto avevano in sospeso delle persone molto valide anche da due anni che poi non sono state prese”. Ed effettivamente, andando sul profilo ufficiale del conduttore, il post è rimasto intatto con tutti i nomi dei concorrenti di Tale e Quale Show, ma non sono più presenti i commenti. Ha eliminato la possibilità di far dare dei giudizi ai suoi follower.

Non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte di Carlo Conti, in seguito alle aspre critiche ricevute per il cast, ma a questo punto non è nemmeno da escludere che possa intervenire sulla questione nei prossimi giorni.