Carlo Conti, la brutta notizia arriva solo ora. Per il conduttore un pessimo risveglio

Carlo Conti, la notizia arriva solo oggi. Una sfida decisamente avvincente quella degli ascolti Auditel della prima serata della televisione italiana. Gli ascolti tv di sabato 29 maggio conferiscono il primo posto della classifica alla finale di Champions League tra Manchester City – Chelsea. Vince il club inglese, ma anche il risultato conseguito da Carlo Conti non è stato per nulla male.

Con il suo Top Dieci, Carlo Conti fa salire il picco degli ascolti tv. Telespettatori incollati al piccolo schermo per una puntata da record: ben più di 3,5 milioni di spettatori, dunque un netto miglioramento per l’ultima puntata del format televisivo che ha comunque portato a casa un buon 19.3% di share, facendo alzare nettamente la media ottenuta durante tutta l’edizione di quest’anno.

Dati alla mano, infatti, solo la scorsa settimana Carlo Conti ha dovuto fare i conti con Ilary Blasi e la sua Isola dei Famosi, arrivando a registrare il 16% di share. Italiani amanti del calcio, che questo sabato portano la Champions League tra Manchester City e Chelsea a conquistare comunque il primo posto in classifica. Per la grande competizione attesissima ben 4.795.000 spettatori con uno share del 21.7%.





E per non perdere di vista la classifica del sabato sera italiano, dal sito di Davide Maggio, ecco i dati registrati sulle restanti reti. Su Rai2 la serie F.B.I. è stata seguita da 1.227.000 spettatori con il 5.5% di share, mentre Blue Bloods ha ottenuto 1.368.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia1 il film Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre ha interessato 1.277.000 spettatori con il 6.3% di share.

Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta è stato scelto da 1.273.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rete4 Il ragazzo della porta accanto ha intrattenuto 826.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Downton Abbey ha interessato 436.000 spettatori con il 2.4% di share. Su Tv8 Escobar – Il fascino del male ha totalizzato 255.000 spettatori con l’1.2% di share. Sul Nove la replica de Il delitto di Perugia – Chi ha ucciso Meredith? è stato seguito da da 324.000 spettatori con l’1.5% di share.