“Niente da fare”. Carlo Conti, è successo quello che tutti si aspettavano. Per il conduttore è un duro colpo

Carlo Conti, la notizia non è delle migliori. Seconda edizione per Tali e Quali, varietà/talent show di Rai 1, dedicato alle imitazioni di cantanti famosi, nonchè spin-off di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Un programma che ha da subito fatto i conti con la nuova edizione di C’è posta per te, in onda su Canale 5, condotto dall’intramontabile Maria De Filippi. Ecco i risultati degli ascolti di sabato 15 gennaio 2022.

Chi avrà vinto la sfida? Con un colosso come quello rappresentato da Maria De Filippi la risposta sembra essere scontata. Purtroppo per Tali e Quali il successo conseguito non riesce a superare quello di C’è Posta per Te che con i suoi 5.546.000 spettatori pari al 28.7% di share si aggiudica il primo posto in classifica.

Un traguardo quasi inarrivabile segnato da Maria De Filippi che lascia il secondo posto ai 3.869.000 spettatori pari al 17.7% di share conquistati invece da Tali e Quali. Una sfida all’ultimo ascolto, dunque, che anche negli altri canali televisivi è stata contesa fino all’ultimo telespettatore.





Su Rai3 La Fabbrica del Mondo conquista 889.000 spettatori (3.9%), mentre su Italia 1 Cattivissimo me raggiunge i 885.000 spettatori (3.7%). Dunque Rete 4 con 007 – Il Domani non muore mai arriva a 790.000 spettatori (3.6%), mente La7 Eden – Un pianeta da salvare si aggiudica 496.000 spettatori (2.4%). In ultimo Tv8 Consegna per Natale si aggiudica 305.000 spettatori (1.3%) e sul Nove Costa Concordia – Trappola in mare tiene incollati allo schermo 427.000 spettatori (1.8%).

Per quanto riguarda il preserale, dal sito di Davide Maggio si apprende che Preserale su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.503.000 spettatori pari al 19.8%, mentre L’Eredità Weekend è stato seguito da 4.854.000 spettatori con il 23.6%. Per quanto riguarda Canale5 Avanti il Primo! Weekend ha intrattenuto 2.836.000 spettatori (16.1%), mentre Avanti un Altro! Weekend ha convinto 3.528.000 spettatori (17.5%).

Non male su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 che ha raccolto 603.000 spettatori (2.7%), mentre su Italia1 C.S.I. Miami raccoglie 552.000 spettatori (2.6%). E ancora su Rai3 Tg Regione ha raggiunto 3.043.000 spettatori pari al 14.3%, mentre Blob segna 1.132.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 857.000 spettatori (3.8%). Su La7 Atlantide ha incollato 199.000 spettatori (1%). Su Tv8 Baci sotto il vischio segna 269.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Tutte contro lui arriva a 244.000 spettatori (1.3%).