“Ora è ufficiale”. Carlo Conti, non ci sono più dubbi: il suo annuncio fa esultare il pubblico

Se n’è parlato per giorni e ora è arrivata finalmente la conferma ufficiale da parte di Carlo Conti. Non poteva esserci comunicazione più bella per il suo pubblico, che voleva assolutamente news più dettagliate, che sono quindi state comunicate. Il popolare presentatore televisivo ha approfittato del programma ‘Tale e Quale Show’, in onda nella serata di venerdì 22 ottobre, per rivolgersi direttamente ai suoi telespettatori, i quali avranno ovviamente fatto i salti di gioia davanti alla televisione.

Recentemente, in una puntata della trasmissione Carlo Conti ha commentato: “Spero che adesso non ci sia qualcuno che ha qualcosa da ridire di questo whiteface”. Infatti da questa stagione Carlo Conti ha ufficialmente abbandonato il blackface, ovvero quella pratica di scurire la pelle ad un artista dalla carnagione chiara con l’intento di imitare qualcuno afrodiscendente. Il problema del BlackFace nasce negli Stati Uniti d’America e lì nei programmi di imitazioni tutti imitano tutti senza alterare la tonalità della pelle.

A proposito sempre di ‘Tale e Quale Show’, uno dei momenti più attesi è stato l’esibizione di Alba Parietti sempre molto criticata da Cristiano Malgioglio. Dopo aver vestito i panni di Patty Pravo, Damiano dei Maneskin e Guesch Patti, nella puntata di venerdì 22 ottobre la conduttrice ha imitato Amanda Lear cantando Tomorrow. E Malgioglio non ha apprezzato il risultato e ha stroncato la concorrente per l’ennesima volta. “Sono al telefono con Amanda Lear, la quale ha appena ascoltato la canzone e si è sentita male”.





Durante la puntata del 22 ottobre, Carlo Conti ha fatto un annuncio sensazionale. Nei primi mesi del 2022 ci sarà ‘Tali e Quali’, ovvero la versione dei non famosi di ‘Tale e Quale Show’. Il conduttore ha confermato le indiscrezioni delle ultime settimane, riferendo in diretta che sono ufficialmente aperti i casting. Dunque, coloro che sono interessati a partecipare a questa trasmissione potranno già mettersi in contatto con la redazione. E sono circolati già altri rumor sul programma in questione.

Gli appuntamenti con ‘Tali e Quali’ di Carlo Conti dovrebbero essere quattro e potrebbero avere luogo ad inizio 2022, prima di febbraio, quando inizierà il Festival di Sanremo. Ovviamente nelle prossime settimane potrebbero essere annunciate ulteriori novità su come sarà strutturato, visto che è da alcuni anni che non va in onda. Il pubblico non vede l’ora di assistere a questo nuovo show.