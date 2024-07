Rissa in diretta a Estate in diretta martedì pomeriggio. Il fatto è accaduto durante le riprese di un servizio dedicato all’omicidio di Pierina Paganelli, la donna trovata morta a Rimini il 4 ottobre 2023. Mentre l’inviato Valerio Scarponi conduceva l’intervista, Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi, le due donne legate a Louis Dassilva, il 34enne indagato per l’omicidio, si sono azzuffate.

Due troupe televisive, una della Rai e l’altra di Mediaset, avevano fatto un sopralluogo in via del Ciclamino, dove lo scorso anno è stata trovata morta la signora Pierina. Mentre Manuela, nuora della vittima, stava parlando con i giornalisti davanti a delle scritte ingiuriose, è passata la vicina Valeria col marito Louis ed è scoppiato il caos. Dagli insulti si è poi passati alle mani, con un pugno sferrato e Dassilva costretto a sollevato di peso la moglie per portarla via. Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini – i conduttori di Estate in diretta – hanno chiesto informazioni all’inviato.

Omicidio Pierina Paganelli, rissa a Estate in diretta

Sul posto è arrivata anche la polizia e il filmato dell’aggressione è stato consegnato alle forze dell’ordine. L’inviato Valerio Scarponi, come riportato dal sito Biccy, ha spiegato i dettagli: “Eravamo qui davanti al muro su cui ci sono le scritte ingiuriose nei confronti di Manuela, alle nostre spalle è arrivata Valeria con il marito Louis e ha detto: ‘Chiama subito l’ascensore che mi viene da vomitare’. Manuela che era con noi ha risposto: ‘Io ho già vomitato’. E a quel punto è partito tutto”.

“Valeria ha detto: ‘Dovresti metterti una busta di plastica in testa’, Manuela ha risposto per le rime: ‘Vieni a mettermela tu o vuoi farlo fare a qualcun altro?’. A quel punto è degenerata la situazione, Valeria si è avvicinata a Manuela, che era vicino a noi, l’ha presa per i capelli, ne ha strappati alcuni. Manuela è rimasta ferma mentre Valeria continuava a strattonarla”, ha detto ancora Scarponi di Estate in diretta.

“Una scena molto brutta, tanto che ho cercato più volte di dire a Valeria di allontanarsi. Poco dopo è intervenuto anche Louis, in una situazione di imbarazzo, perché forse non voleva turbare sua moglie difendendo Manuela, ma in quel momento non poteva fare altro che portarla via. Louis ha trascinato in ascensore Valeria, poi Manuela si è lasciata andare ad un forte pianto. Adesso ci raggiungerà Manuela con il suo avvocato e capiremo cosa avrà intenzione di fare dopo quello che è successo poco fa con l’ex amica”, ha spiegato ancora l’inviato di Estate in diretta.