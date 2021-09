Can Yaman e Diletta Leotta si sono detti addio ma il gossip su loro due continua a soffiare forte. A lanciare la bomba è Alessandro Rosica, il paparazzo ed esperto di gossip conosciuto su Instagram come Investigatore Social che ha svelato presunti retroscena su questa love story in un’intervista rilasciata al settimanale Mio. Una voce che arriva proprio mentre l’attore turco sembra aver ritrovato la serenità accanto da un’altra donna.



Can Yaman infatti sembra essere molto vicino all’attrice Demet Özdemir. “Potrebbe esserci qualcosa fra loro, ma non voglio sbilanciarmi. Al momento si scambiano reazioni su Instagram, ma dai messaggi che si inviano anche sul cellulare non trapela nulla di più di un’amicizia”. Sempre Rosica, qualche giorno fa, aveva sparato a zero sulla relazione più chiacchierata dell’anno: secondo lui il fidanzamento di Diletta Leotta e Can Yaman sarebbe stato studiato a tavolino per finalità di marketing.

Can Yaman, i retroscena della storia con Diletta Leotta



E non è finita qui. Stando a quanto ribadito da Alessandro Rosica, Diletta Leotta e Can Yaman sarebbero oggi in cattivi rapporti. “È stata Diletta a dire basta, perché non ce la faceva più anche per l’atteggiamento di Can. Lui ha uno stile di vita che in Turchia non sarebbe stato tollerato. Gli piace divertirsi, a volte è un po’ eccessivo, e per questo il suo migliore amico e bodyguard nonché tuttofare gli sta vicino per prendersi cura di lui”.







Nell’ultima intervista a Verissimo Diletta Leotta ha parlato della separazione da Can Yaman con occhi lucidi, lasciando intuire di provare ancora un sentimento per il turco. “E’ stata una storia bellissima, un sogno, una favola, un colpo di fulmine”, così Diletta inizia a descrivere il suo rapporto d’amore. Diletta Leotta, ora lo sappiamo, è rimasta ferita dalle critiche sulla presunta relazione ‘costruita’”.



“Io e Can Yaman siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, che si sono amati, che hanno cercato di vivere questa passione enorme. Un turco e una siciliana, un mix esplosivo. Siamo tutti e due molto passionali, forse lui anche più di me, ed è stato tutto molto veloce, molto bello”.