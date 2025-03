È sempre mezzogiorno è seguitissimo dal pubblico Rai. Il programma di Antonella Clerici che va in onda ogni mattina prima del Tg delle 13 è anche molto commentato su X e negli ultimi tempi diversi telespettatori hanno avuto da ridire sulla presenza di un ospite fisso che, a loro avviso, non dovrebbe più partecipare nella prossima edizione. Sono un po’ di giorni che è al centro dell’attenzione.

Molti pensano infatti che la sua presenza sia immotivata, inutile insomma. Stiamo parlando di Alfio Bottaro, il tuttofare di Antonella Clerici. Piemontese di 58 anni, non fa parte del mondo dello spettacolo ed è molto amico del compagno della conduttrice. È entrato nel cast di È sempre mezzogiorno nel 2020 e dopo aver superato il provino, è diventato un membro fisso del cast.

È sempre mezzogiorno, polemiche su una presenza fissa del cast

Nel programma, Alfio svolge vari compiti, supportando la padrona di casa nelle sue esigenze quotidiane e partecipando a giochi ma ultimamente la sua presenza in studio sembra essere diventata un po’ indigesta a tanti telespettatori.

“Perdonate l’ignoranza ma Alfio precisamente a cosa serve?”, “Vedere un nullafacente che mangia e basta e pagato è una vergogna, io tratto le persone con rispetto ma io pago l’abbonamento e sono stufa di vedere persone che fanno i pagliacci e raccomandati. Basta la tv pubblica la paghiamo noi”, “Solo raccomandato e ingombrante”, si legge sui social, come riporta il sito Ultime Notizie Flash.

Commenti pesanti su Alfio Bottaro, che è tutti i giorni nel bosco di È sempre mezzogiorno. Eppure Antonella Clerici ha già più volte spiegato il perché lui resta lì al posto suo, anche se spesso lo prende in giro anche per i suoi chili di troppo. Dunque è difficile che non lo ritroveremo nelle prossime edizioni. Anche perché molti altri spettatori adorano la sua allegria e la leggerezza che porta al programma.