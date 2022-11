Caos al GF Vip 7 sulla regia. Presumibilmente per sbaglio i microfoni sono rimasti accesi e si è potuto ascoltare qualcosa su Edoardo Donnamaria, che invece non andava sentita. Si trattava di una conversazione tra due autori, che concorrenti e pubblico hanno udito a sorpresa. Chissà se la questione sarà tirata in ballo da Alfonso Signorini nella serata del 28 novembre, ma ciò che è certo è che il vippone interessato dalla vicenda ha immediatamente reagito e decisamente in malo modo, dopo quelle parole sul suo conto.

Mentre si trovavano all’interno di una delle stanze del GF Vip 7, alcuni concorrenti hanno ascoltato la regia visto che i microfoni erano tenuti acceso per un errore quasi imperdonabile. Intanto, nella casa è avvenuta anche una confessione di Antonino Spinalbese sui suoi interessi nei confronti di una ragazza: “Ti posso dire che quella più idonea a me è senza dubbio stata Ginevra (Lamborghini n.d.r.), ma l’estetica non c’entra nulla. Se fosse rimasta qua dentro un altro mese, c’era certamente più probabilità”.

GF Vip 7, la regia tiene i microfoni accesi e spunta la frase contro il concorrente

Nella casa del GF Vip le persone che lavorano nella regia hanno iniziato a parlare con i microfoni accesi e questo è stato rivelato su uno dei concorrenti, che ha sentito proprio tutto: “Ma invece parliamo della sua linea della vita”. E un altro ha aggiunto: “Oggi è proprio la giornata più light del mondo. E sì, la sua linea della vita, non si parla di altro al GF Vip. E dimmi un po’ i ca*** suoi, mi hanno detto che ha insultato il padre, la madre. Hanno detto che in tre l’hanno montato. Praticamente ha cambiato scuola due o tre volte”.

Poi gli autori hanno concluso, come riportato dal sito Biccy: “Il filmato l’hanno montato in tre perché otto ore e mezza è durato perché non si poteva mandare tutto quello che diceva”. E il concorrente in questione, che è Edoardo Donnamaria, si è infuriato: “Oh, ma siete proprio delle me***”. E in rete ci sono state grosse polemiche, con molti utenti che si sono schierati dalla parte del giovane e quindi contro la regia del GF Vip. Qui di seguito vi riportiamo alcune reazioni arrivate dal mondo del web.

ah mbeh, sì, facciamo venire clizia a fare una morale (giusta o meno) ma lasciamo anche i microfoni aperti quando deridiamo un concorrente mentre racconta la sua vita

Quei microfoni erano aperti di proposito. Con #edoardodonnamaria stanno facendo un gioco meschino perché sanno che lui non si piega ai loro giochetti. Vogliono che ceda e abbandoni. Forza #iostoconedo #donnalisi #Antonellafiordelisi #gfivip — Carmen Parisi (@CarmenParisi18) November 28, 2022

Ecco alcune frasi dei telespettatori del GF Vip 7: “Sì, facciamo venire Clizia Incorvaia a fare una morale, ma lasciamo anche i microfoni aperti quando deridiamo un concorrente mentre racconta la sua vita”, “Quei microfoni erano aperti di proposito, con Edoardo Donnamaria stanno facendo un gioco meschino”, “Vergognatevi”, “Siete veramente penosi”.