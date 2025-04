“Non ti smentisci mai”. Polemiche a raffica dopo la prima puntata di Belve andata in onda ieri su Rai Due. Il programma condotto da Francesca Fagnani, noto per le interviste senza filtri ai volti noti dello spettacolo, ha ospitato l’attrice Sabrina Impacciatore. Proprio le sue dichiarazioni hanno acceso un vivace botta e risposta social tra la conduttrice e un altro personaggio famoso, che da casa ha commentato con toni molto critici quanto sentito.

Durante l’intervista, la Impacciatore ha raccontato con franchezza alcuni episodi del suo passato legati all’uso di sostanze stupefacenti, in particolare droghe psichedeliche. Un racconto diretto che ha subito diviso l’opinione pubblica, tra chi ha apprezzato la sincerità dell’attrice e chi ha criticato la scelta di mandare in onda simili contenuti in prima serata sulla TV di Stato.

A intervenire con toni particolarmente duri è stato Dj Aniceto, attivo da anni nelle campagne contro la droga e per la prevenzione. Il musicista ha affidato a X (ex Twitter) il suo commento, indirizzando un attacco diretto alla conduttrice: “Carissima Francesca Fagnani, non ti smentisci mai. Scandaloso lo spazio che hai dato alla Impacciatore sulle droghe allucinogene, in Rai a Belve. Dentro di te c’è sempre Satana. Pentiti, redimiti. Chiedi scusa a Gesù bambino“.

La risposta di Francesca Fagnani non si è fatta attendere. Con il suo consueto tono ironico, la giornalista ha replicato: “Però non te ne perdi una eh. Guarda che vale come peccato.” A quel punto, Dj Aniceto ha rincarato la dose con un secondo messaggio: “Cara Satanassa non posso che risponderti così: ‘siete tutti figli di Maria. Smettetela con la droga’”,

Ma cosa ha detto esattamente Sabrina Impacciatore durante la sua intervista? L’attrice ha ripercorso alcune esperienze vissute in passato, specificando chiaramente di aver abbandonato da tempo certe abitudini e di sconsigliare l’uso di droghe. “Ho provato tantissime droghe, le più affascinanti sono state quelle allucinogene. Ci sono rimasta sotto”, ha raccontato, mescolando tono ironico e consapevolezza.

“Le ho provate in Thailandia: un trip di 9 ore. Ho visto cose incredibili: me stessa che correva via, una foresta di sangue, Biancaneve e i sette nani uscire da uno sportello. Ho anche visto Jim Morrison su un galeone di pirati, mi chiamava Pam. E per anni sono stata convinta di essere Pam, la moglie di Jim. Una volta, una sedia a sdraio ha persino ‘mangiato’ la mia amica”. Le parole dell’attrice hanno suscitato reazioni forti, e quella di Dj Aniceto è stata solo la prima di una discussione che, con ogni probabilità, continuerà a far parlare ancora.