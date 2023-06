Situazione molto spiacevole per Maria De Filippi, finita al centro di una vera e propria truffa senza che ovviamente lei ne sapesse nulla. Il suo nome è infatti stato utilizzato in maniera impropria, senza che ci fosse stata alcuna autorizzazione da parte della conduttrice televisiva. A svelare ogni dettaglio su ciò che è stato proposto alla gente, come se fosse la conduttrice televisiva a sponsorizzarlo, è stata Raffaella Mennoia, autrice dei programmi di Queen Mary nonché sua grande amica.

Attraverso i social network la Mennoia ha voluto denunciare pubblicamente quello che è stato fatto alle spalle di Maria De Filippi. Quest’ultima non ha social network e quindi non ha ancora detto nulla a proposito di questa truffa, ma ha lasciato parlare l’autrice di Temptation Island e Uomini e Donne. Il pensiero della presentatrice Mediaset sarà inevitabilmente lo stesso e presumibilmente saranno presi dei provvedimenti.

Maria De Filippi, truffa con l’uso del suo nome

Maria De Filippi è totalmente estranea ad ogni coinvolgimento su questa truffa, come era ampiamente prevedibile. La conduttrice tv non ha nulla a che fare con questa proposta e Raffaella Mennoia ha ugualmente voluto fare le dovute precisazioni per mettere in guardia coloro che potrebbero incorrere in questo messaggio e finire quindi nella trappola di questa gente, che ha lo scopo di chiedere delle somme di denaro.

Questo il messaggio contenuto nella truffa, nella quale è presente un’immagine della donna: “Maria De Filippi ha ufficialmente aperto l’accesso a un programma in cui ogni italiano può guadagnare 230-480 euro. Il tuo guadagno in 4 settimane dopo un investimento da 250 euro. 1 giorno 95 euro, 1 settimana 370 euro, 2 settimane 770 euro, 3 settimane 1.500 euro e 4 settimane 3.500 euro”. Raffaella Mennoia ha subito smentito tutto: “Ovviamente è una truffa, fate attenzione, grazie“.

L’autrice delle trasmissioni di Maria non ha aggiunto altro, quindi non ha fatto sapere se abbiano già allertato gli avvocati per presentare una denuncia. Sta di fatto che chiunque si imbatterà in quella pubblicità deve essere consapevole che si tratti di una truffa.