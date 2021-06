L”Isola dei Famosi’ è giunta alla sua conclusione ed è ricordata sicuramente come una delle edizioni più difficili di sempre. Sono stati numerosi i ritiri e gli infortuni capitati durante il percorso e Ilary Blasi ha condotto quindi una trasmissione decisamente complicata. Tra coloro che hanno riportato conseguenze negative c’è anche Brando Giorgi, il quale era stato costretto a lasciare per sempre l’Honduras a causa di una grave problematica che aveva colpito il suo occhio. E ora è tornato a parlare.

Parlando un attimo degli altri naufraghi, non è stato facile nemmeno il ritorno in Italia dei finalisti. Si sono infatti verificati imprevisti incredibili, accaduti in aeroporto e sul velivolo. In particolare, Matteo Diamante ha annunciato di essersi dimenticato i bagagli e stessa cosa è successa ad Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha però anche avuto una seconda disavventura, essendosi anche dimenticato il portafoglio sull’aereo. Un momento davvero da dimenticare per i vip in questione.

Brando Giorgi ha dunque rotto il silenzio, parlando con il settimanale ‘Nuovo’. Sulla sua esperienza a ‘L’Isola dei Famosi’ ha detto: “Sinceramente mi è dispiaciuto molto aver dovuto interrompere il mio percorso nel reality show di Canale 5 perché stavo davvero molto bene, anche quando mi sono isolato. Adesso comunque mi concentrerò su un mio cortometraggio. Il titolo non lo posso ancora rivelare, ma interpreterò un personaggio costretto a fare i conti con se stesso e sono pronto per questa avventura”.





Brando Giorgi ha riferito di essere stato costretto a ricorrere ad un intervento chirurgico e alcuni problemi alla vista permangono: “Per fortuna adesso sto meglio, ma non vedo ancora bene e spesso mi sembra che tutto giri attorno a me. Ci vuole ancora tanta pazienza”. Quindi, sebbene ci siano stati dei miglioramenti nell’ultimo periodo, per l’ex concorrente del programma Mediaset la situazione non è ancora perfetta e servirà del tempo per rimettersi definitivamente in forma smagliante.

Nei giorni scorsi Brando Giorgi è stato sottoposto a un nuovo controllo. “Il dottore mi ha detto che devo portare pazienza. Ho ancora il liquido dell’occhio sporco e questo non mi permette di vedere bene. Aspettiamo”. Poi lo sfogo: “Incrociamo le dita per il controllo. Non ce la faccio più”. Al suo fianco sempre la moglie Daniela, che non lo ha lasciato mai solo in questo periodo difficile.