Cambiamenti in vista nel palinsesto domenicale di casa Rai per il prossimo autunno. I vertici di viale Mazzini hanno preso una decisione definitiva dopo aver eseguito una attenta valutazione interna. A farne le spese sarà la conduttrice Francesca Fialdini alla quale però al momento non sarebbe stata comunicato ancora niente. Al posto del programma molto popolare ne andrà in onda un altro di taglio completamente diverso e con un’altra presentatrice che secondo le indiscrezioni sarebbe stata già individuata. Le due oltre che colleghe, sono anche amiche.

A lanciare la bomba in anteprima è stato il sito di informazione e gossip Dagospia, sempre ben informato sulle vicende che riguardano la Rai. La trasmissione che sarà cancellata va in onda già da alcuni anni e ha tutt’ora un discreto seguito di pubblico. Tuttavia secondo i manager dell’azienda pubblica si tratterebbe di un prodotto troppo simile ad altri che vengono trasmessi lo stesso giorno. La motivazione, quindi, si baserebbe sulla volontà di diversificare il palinsesto.

Rivoluzione a Rai Uno, ecco chi arriva al posto di Francesca Fialdini

Dal prossimo autunno i telespettatori non vedranno più su Rai Uno di domenica “Da noi a ruota libera”, contenitore televisivo condotto da Francesca Fialdini. Una brutta notizia per la presentatrice. Sul sito della Rai il programma viene presentato così: “Francesca Fialdini racconta storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni dai sapori diversi, il tutto all’insegna del buonumore e della riflessione. Storie di persone famose e persone comuni, accomunate dall’amore e dalla positività”.

La notizia della cancellazione è arrivata poco fa da Dagospia: “Da ‘Noi A Ruota Libera’ – si legge sul sito – va verso la cancellazione, la conduttrice sarà un volto di Rai3. Interviste promozionali a volti di rete e non solo, uno schema troppo simile a quello di Domenica In con appalto esterno alla società Endemol Shine. A Viale Mazzini avrebbero deciso di non riconfermare per la prossima stagione ‘Da noi a ruota libera’, il noto spazio domenicale. D’altronde il direttore del Daytime Mellone non aveva nascosto la volontà di creare una nuova impaginazione nel giorno festivo. La presentatrice, già impegnata in numerosi programmi, continuerà la sua collaborazione in Rai ma sulla terza rete dove già conduce Le Ragazze e Fame d’amore. Già lo scorso anno la Rai aveva deciso di cancellare questo titolo, salvato poi in extremis. Come andrà a finire?”

Dagospia fa anche il nome di chi prenderà il posto di Fialdini su Rai Uno. Si tratta di una presentatrice attualmente in onda con Linea Verde Life: “Avvertite Francesca Fialdini che il suo spazio domenicale nella prossima stagione televisiva potrebbe essere occupato dalla sua collega Elisa Isoardi. Conduttrice avvisata mezza salvata”.