Bill e Jen sono diventati famosi grazie al programma ‘Il nostro piccolo grande amore’. La coppia di sposini affetta da nanismo ha emozionato per anni il pubblico di RealTime, dove la serie a loro dedicata è andata in onda per la prima volta nel 2009 fino al 2017.

Il format, originariamente intitolato The little couple ed edito da TLC, ha visto protagonisti la dottoressa Jen, alta 96 centimetri, e il marito Bill, alto 122 centimetri. Nello show si è visto come le loro vite si siano trasformate negli anni, anche a seguito dell’adozione dei loro due bambini, a loro volta affetti da nanismo, William e Zoy. Cosa sappiamo oggi? Intanto che Bill e Jen sono ancora insieme poi, per quanto riguarda lei le sue competenze mediche sono aumentate.

Che fine hanno fatto Bill e Jen de Il nostro piccolo grande amore

Nella vita e dunque nello show Jen Arnold era una dottoressa specializzata in pediatria ma ha fatto carriera ed è diventata la prima assistente del primario di un ospedale americano, il Johns Hopkins Medicine Center. Un ruolo, questo, che le ha permesso di specializzarsi anche in neonatologia. Le sue ultime apparizioni in tv, infatti, la vedono come una delle massime esperte di malattie neonatali con particolare attenzione all’argomento vaccini, a favore dei quali Jen si è pubblicamente esposta più volte.





Jen ha parlato di vaccini sul suo profilo Instagram (che trovate in fondo), ma anche intervenendo come ospite d’onore all’interno del programma Morning Blend. Di suo marito, Bill Klein, invece si sa molto meno. Sul suo Instagram, Bill si definisce imprenditore ma racconta di fare il papà a tempo pieno senza mai citare alcuna tipologia di lavoro.

Da Instagram vediamo però come crescono i due figli adottivi della coppia, William e Zoy. Bill soprattutto non perde infatti occasione per condividere con i suoi follower tutti i primi traguardi raggiunti dai due, rispettivamente di 10 ed 8 anni, adottati in Cina e in India e dei quali racconta di andar davvero molto fiero. Mesi fa la notizia secondo cui la famiglia Klein potrebbe tornare in tv. Non ancora in Italia ma quasi sicuramente negli Usa, con uno spin-off del loro show dove racconteranno di come le loro vite si siano trasformate in questi anni.