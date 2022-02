Puntata di San Valentino per Detto Fatto, il programma pomeridiano condotto su Rai2 da Bianca Guaccero. Tutorial e rubriche della trasmissione sono state dedicate alla Festa degli innamorati del 14 febbraio. Anche il consueto spazio di Jonathan Kashanian della Detto Fatto Parade è stato dedicato alle coppie più solide dello spettacolo da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, che proprio oggi festeggiano i 9 anni della loro figlia Maria, a Claudia Mori con Adriano Celentano fino ai più giovani Francesco Totti e Ilary Blasi.

Tra le coppie più longeve c’è anche quella formata da Orietta Berti e suo marito Osvaldo. E durante la rubrica Detto Fatto Parade, proprio Orietta Berti ha intervenuta in collegamento telefonico facendo una sorpresa a Bianca Guaccero: “Scusate ma c’è una telefonata. Non me l’aspettavo”, ha ammesso la conduttrice. Orietta Berti sta vivendo una seconda giovinezza professionale con i successi frutto di collaborazioni con Fedez ed Achille Lauro.

La cantante reduce da Sanremo si è dapprima congratulata con Bianca Guaccero: “Vi seguo sempre ed ho visto che parlavate di me” e poi ha raccontato il segreto di una lunga e vera storia d’amore. Lei ed il marito Osvaldo, infatti, si sono sposati nel 1967 e dunque quest’anno festeggiano ben 55 anni di matrimonio. Orietta Berti e Osvaldo Paterlini formano una coppia solidissima, unita da una grande complicità, che permette loro di supportarsi anche nei momenti difficili. Hanno due figli Omar e Otis e la cantante è diventata nonna di una nipotina, Olivia





“All’inizio erano più le liti che i momenti di serenità – ha confessato Orietta Berti -. Abbiamo avuto un momento di crisi ma essendo sempre insieme per lavoro e in contatto con altre persone non andavamo d’accordo per un’ora o due poi il nostro amore era così grande che ci riappacificavamo subito”. Anche in questa occasione Bianca Guaccero ha ironizzato sul suo essere single e dopo l’intervento a sorpresa di Orietta Berti ha detto: “Io prendo nota delle storie d’amore degli altri.”

Stando alle anticipazioni nella puntata di martedì 15 febbraio di Detto Fatto, nei prossimi giorni in cucina lo chef Beniamino Baleotti mentre tra i tutor ci saranno la stilista Olivia Ghezzi e l’esperta di beauty Elisa Rampi. Invece nella Detto Fatto Parade di Jonathan si parlerà dei cuori solitari e nel programma di Bianca Guaccero sarà ospite Elena Barolo. Nella puntata di mercoledì 16 febbraio ci saranno la stilista delle spose, Pinella Passaro, il parrucchiere Salvo Filetti e il farmacista Federico Gatto. In cucina ci sarà lo chef Ruben Bondì, mentre la rubrica W la Rai di Jonathan avrà ospite Matilde Brandi.