Rivelazione bomba di Bianca Guaccero nella puntata di Detto Fatto, giovedì 11 novembre. La padrona di casa si lancia in una confessione a cuore aperto che ha lasciato a bocca aperta tutti i presenti in studio soprattutto il suo collega e amico Jonathan Kashanian. Come saprete, se conoscete il programma e la Guaccero, in questi ultimi anni ha spesso ironizzato sul suo essere single. Così, come un fulmine a ciel sereno, in diretta ha annunciato di essersi fidanzata.

Bianca Guaccero ha detto a Jonathan: “Io volevo dire una cosa, siccome solitamente dico sempre la verità voglio condividere questa confidenza non sono più single, quindi non dirlo più”. Applausi in studio e commozione per il suo amico lì vicino. Ma se pensate che abbia detto di più vi sbagliate, Bianca ha sì detto di non essere più singole ma poi non si è sbilanciata. Durante la stessa puntata del suo programma la conduttrice e attrice pugliese ha solo rivelato: “Sabato presenterò questa persona al pubblico.”

Della vita privata di Bianca Guaccero si sa che dal 2013 al 2017 è stata sposata con il regista Dario Acocella dalla cui relazione nel 2014 è nata la figlia Alice. Poi, chi segue il gossip lo sa, le sono stati attribuiti alcuni flirt che la conduttrice di Detto Fatto ha sempre smentito.





Di recente invece ha smentito il gossip di un presunto ritorno di fiamma con il suo ex Nicola Ventola (ha inviato lo sportivo nel suo programma ed entrambi hanno spiegato di essere solo degli ottimi amici).Ma insomma, chi è il nuovo fidanzato di Bianca Guaccero?

La cosa buffa è che durante la confessione c’è stato un imprevisto: l’annuncio di Bianca Guaccero di essersi fidanzata ha spiazzato Jonathan Kashanian che ha rivelato: “Non lo sapevo sono emozionato.” Insomma, una rivelazione che prende tutti in contropiede, persino amici stretti e collaboratori. Una cosa forse nata da pochissimo, ora non ci resta che aspettare sabato e capire di chi si tratta. Sarà forse un vip?