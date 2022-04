È una delle conduttrici più amate e seguite d’Italia eppure Bianca Guaccero potrebbe presto lasciare quella che è stata la sua casa. I sentori di addio c’erano stati già mesi fa ma nei giorni scorsi la conduttrice aveva pronunciato in diretta una frase sibillina. Mentre Bianca Guaccero stava scherzando con Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi sulle diversità che ci sono tra le regioni meridionali e settentrionali dell’Italia, aveva esclamato: “Dopo 4 anni infatti devo andare veloce veloce a casa. Ho preso troppo l’accento di Milano e me ne torno in Puglia”.



In molti hanno pensato che sia stato un addio implicito, visto che è proprio da 4 anni che Bianca Guaccero conduce la trasmissione. Quello che è certo è che, a differenza delle voci, Detto Fatto continuerà anche il prossimo anno anche se con delle modifiche. l settimanale Oggi ha svelato che il programma Rai sarà rivoluzionato. A partire dalla conduzione. Al posto dell’attuale conduttrice arriverà Mia Ceran. La giornalista, che abbiamo già visto a “UnoMattina Estate” e soprattutto a “Quelli che… dopo il tg”, sarebbe in trattativa con i dirigenti di viale Mazzini.





Bianca Guaccero, il futuro è tutto da scrivere



Potrebbe quindi essere lei a prendere il posto che fu di Caterina Balivo e ora di Bianca Guaccero. Ma Mia Ceran ha posto delle condizioni ben precise. E Bianca? Il suo sogno nel cassetto sarebbe quello di essere coinvolta in uno show di prima serata, all’interno del quale dare sfoggio della sua ecletticità. Ma resta tutto ancora da definire. Intanto oggi potrebbe esserci un altro colpo di scena.



Assente nella punta di ieri di Detto Fatto, Bianca Guaccero potrebbe non essere in studio neppure oggi. “Ve lo diciamo subito, per motivi personali oggi Bianca non è con noi ma faremo di tutto, noi della cricca con anche Benedicta Boccoli, per tenervi compagnia.” Aveva detto ieri in apertura di puntata il collega e amico di Bianca Jonathan. Quanto tornerà Bianca?



Non è dato sapere. Almeno secondo Tv Blog che scrive: “Non è chiaro se dalla puntata di domani rientrerà oppure se la sua assenza si prolungherà anche nei prossimi giorni. A quanto apprendiamo dovrebbe trattarsi comunque solo di uno stop precauzionale.” Occhi puntati sulla puntata di oggi.

