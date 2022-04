Brutte notizie per la conduttrice di ‘Detto Fatto’, Bianca Guaccero. Purtroppo ciò che nessuno si augurava, compresa lei ovviamente, si è materializzato e provocherà ancora un’assenza della donna dal programma. Nelle ore precedenti aveva tranquillizzato tutti, riferendo che avrebbe risposto presente nella puntata in programma il 20 aprile, poi le cose sono cambiate repentinamente e ora è costretta a saltare ancora la trasmissione. Ed è difficile ipotizzare quando potrà tornare in televisione.

Bianca Guaccero aveva annunciato nella giornata del 19 aprile: “Ragazzi, buongiorno! Tutto ok, tranquilli, sono stata assente per motivi personali e anche perché sono contatto diretto con un positivo. Ma domani ci sarò per fortuna, credo di averla svangata! Vi voglio beneeeee!!!”. Quindi, sembrava molto contenta di poter tornare a fare compagnia ai suoi telespettatori. Ma poche ore fa è tornata attiva sui social network e ha raccontato una realtà dei fatti, diventata totalmente diversa.





Bianca Guaccero positiva al Covid, salta ancora Detto Fatto

Purtroppo Bianca Guaccero non potrà rispondere nuovamente presente a ‘Detto Fatto’ ed è davvero complicato capire quando potrà farlo. Purtroppo è stata infatti colpita dal coronavirus. Nonostante avesse detto di aver scampato il pericolo, non è stato proprio così visto che poi il tampone a cui si è sottoposta ha dato esito positivo. Dovrà quindi rispettare l’isolamento domiciliare e non potrà garantire la presenza fisica in studio. Dopo che diventerà negativa, potrà riprendere il suo posto.

Nella sua storia Instagram Bianca Guaccero ha comunicato ai suoi follower: “Ragazzi, pensavo di averlo scansato…Ma ahimè sono positiva per la seconda volta. E per di più, nello stesso mese dell’anno scorso. Mi dispiace un sacco…Tornerò presto a farvi compagnia. Vi voglio bene…tanto”. Quindi, proprio nell’aprile del 2021 era stata contagiata dal coronavirus e a distanza di 12 mesi se l’è beccato di nuovo. Poi ha anche voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che le hanno inviato un messaggio.

Infine, Bianca Guaccero ha scritto: “Amici miei, ma in quanti siete ad avermi scritto? Ma io vi amo!!! Per ora qui tutto ok!! Ci salutiamo in diretta, vi tengo aggiornati. E grazie dal profondo per tutto questo affetto!!! Mi stupite sempre di più, non pensavo di meritare così tanto!”. E quindi il suo pubblico spera che possa guarirsi e ristabilirsi dunque del tutto il più presto possibile per rivederla a ‘Detto Fatto’ fisicamente.

