Bianca Guaccero ha fatto preoccupare non poco il suo pubblico per l’inaspettata assenza a ‘Detto Fatto’. Anche quando è cominciata la puntata di martedì 19 aprile, a fare rumore è stata la mancata presenza della conduttrice pugliese. Visto che comunque i telespettatori chiedevano a gran voce delucidazioni, è stata la diretta interessata a rompere il silenzio e, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha comunicato a tutti cosa le è successo in questi giorni.

Nei giorni scorsi è stato riferito che Bianca Guaccero potrebbe sbarcare addirittura su Rai1. Si parla di un nuovo programma, dal titolo “Camper”. La trasmissione tratterà le vacanze degli italiani in un format tipicamente estivo. Bianca dovrebbe esserne la conduttrice insieme con Nicola Prudente, in arte Tinto. Ma non c’è ancora l’ufficialità, visto che anche un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi avrebbe chance proprio per lo stesso posto. Sarà una gara a due con Roberta Morise? Lo scopriremo in futuro.





Bianca Guaccero ancora assente a Detto Fatto: il motivo

Per sostituire Bianca Guaccero ci hanno pensato Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi a prendere momentaneamente il suo posto. Ma inevitabilmente la sua assenza si è fatta notare particolarmente e tutti vorrebbero rivederla nuovamente al timone del programma Rai. E non dovranno fortunatamente aspettare moltissimo tempo, infatti ha spiegato cosa le è capitato e ha anche fornito informazioni sul giorno in cui tornerà in diretta nella trasmissione ‘Detto Fatto’.

Bianca Guaccero ha dunque annunciato sui social network: “Ragazzi, buongiorno! Tutto ok, tranquilli, sono stata assente per motivi personali e anche perché sono contatto diretto con un positivo. Ma domani ci sarò per fortuna, credo di averla svangata! Vi voglio beneeeee!!!”. Quindi, non si è trattato di nulla di particolarmente grave e tornerà alla guida di ‘Detto Fatto’ da mercoledì 20 aprile. Salvo imprevisti dell’ultim’ora, è riuscita ad evitare il contagio da coronavirus.

Per quanto riguarda invece il suo futuro a ‘Detto Fatto’, il settimanale ‘Oggi’ ha fatto sapere che al suo posto potrebbe esserci Mia Ceran. Ma quest’ultima ha chiesto di poter intervenire sulla natura stessa di “Detto Fatto”. Mia Ceran vuole fare sua la trasmissione, in sostanza non agirebbe soltanto come conduttrice, ma anche come autrice. In caso contrario, rifiuterebbe la proposta.

