“Ecco dove va”. Bianca Guaccero, la scoperta nei corridoi Rai dopo l’uscita (sicura) da Detto Fatto

Terremoto a “Detto Fatto”. È di questi giorni la notizia che Bianca Guaccero dovrà lasciare il timone a qualcun altro. Anzi, qualcun altra. Di recente si è fatto un gran parlare degli ascolti non proprio entusiasmanti del programma che va in onda alle 14:45 su Rai2. Negli ultimi anni il factual di Rai2 è andato via via perdendo telespettatori.

Nella sesta edizione, 2017, si parlava di quasi un milione (927mila), poi nella settima, 2018, scesi a 898mila e infine 627mila nel 2019 ottava edizione. E gli ascolti sono calati ancora fino ai 430mila telespettatori, ovvero uno share pari al 4,4% in questa stagione. Così la Rai ha deciso di cambiare. I dirigenti di viale Mazzini sono ora in trattativa con Mia Ceran, la conduttrice di “Quelli che… dopo il tg”. Anche se, come potete leggere sotto, la giornalista ha posto delle condizioni ben precise. E Bianca Guaccero, che fine farà?





Beh, pare proprio che i suoi fan possano dormire sonni tranquilli. Per l’attrice e conduttrice pugliese Bianca Guaccero, infatti, l’addio a Detto Fatto non significherà addio alla tv. Per lei è invece pronto un altro programma. Inizialmente si era pensato ad un periodo di stop per lei, ma le cose non stanno così. Almeno secondo quanto sta trapelando in queste ore.

Bianca Guaccero potrebbe sbarcare addirittura su Rai1. Si parla di un nuovo programma, dal titolo “Camper”. La trasmissione tratterà le vacanze degli italiani in un format tipicamente estivo. Bianca dovrebbe esserne la conduttrice insieme con Nicola Prudente, in arte Tinto. Ma non c’è ancora l’ufficialità, visto che anche un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi avrebbe chance proprio per lo stesso posto. Sarà una gara a due?

I produttori di “Camper” avrebbero contattato anche l’ex Isola dei Famosi Roberta Morise. Mentre non ci dovrebbero essere dubbi per Tinto, la scelta del nome femminile non è ancora stata fatta. Dunque Bianca Guaccero dovrebbe superare prima la concorrenza dell’ex fidanzata di Carlo Conti prima di ‘cantare vittoria’. Intanto per Roberta Morise pare ci sia anche la possibilità di una partecipazione a “Tale e quale show”. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane.

“Scelta la nuova conduttrice”. Bianca Guaccero, addio a Detto Fatto: una collega nota al suo posto