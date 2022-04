Novità importantissima su Bianca Guaccero. Vi abbiamo riferito nei giorni passati delle sue condizioni di salute non eccezionali, infatti era risultata positiva al coronavirus, nonostante in un primo momento pensasse di essere sfuggita al Covid. Ha sempre tenuto informato il suo pubblico, sofferente per la sua prolunga assenza a ‘Detto Fatto’, nonostante sia stata sostituita egregiamente da Jonathan Kashanian e company. E ora è tornata attiva sui social per fornire ulteriori dettagli.

Circa una settimana fa Bianca Guaccero aveva comunicato ai suoi follower: “Ragazzi, pensavo di averlo scansato…Ma ahimè sono positiva per la seconda volta. E per di più, nello stesso mese dell’anno scorso. Mi dispiace un sacco…Tornerò presto a farvi compagnia. Vi voglio bene…tanto”. Quindi, proprio nell’aprile del 2021 era stata contagiata dal coronavirus e a distanza di 12 mesi se l’è beccato di nuovo. Poi aveva anche voluto dire grazie pubblicamente a tutti i suoi ammiratori.





Bianca Guaccero, l’annuncio: “Negativa al Covid”

Il sito ‘La Nostra Tv’, oltre a riportare la notizia su Bianca Guaccero, ha rivelato che la modella Elisa D’Ospina ha lasciato ‘Detto Fatto’: “Sono stati dieci anni intensi, un percorso costruttivo dove abbiamo raccontato le storie di oltre 500 donne. È stato un percorso formativo per la mia professione ma anche una famiglia televisiva. Siamo arrivati all’ultima mia partecipazione di questa decima edizione”. Ma vediamo adesso cosa ha annunciato la conduttrice televisiva, originaria della Puglia.

Inizialmente Bianca Guaccero ha scritto in una storia Instagram: “Ragazzi, sto andando a fare il tampone di controllo!! Speriamo, mi mancate”. E poi l’annuncio più atteso e più bello: “Negativaaaaaa, ci vediamo domani!!!”. Quindi, la presentatrice ha sconfitto il coronavirus e potrà nuovamente tornare presente in studio. Potremo dunque rivederla all’opera a ‘Detto Fatto’ a partire dal pomeriggio di mercoledì 27 aprile. Una gran bella notizia non solo per lei, ma anche per i tantissimi telespettatori.

Intanto, si era vociferato che Bianca Guaccero avrebbe potuto sbarcare addirittura su Rai1. Si parlava di un nuovo programma, dal titolo “Camper”. La trasmissione tratterà le vacanze degli italiani in un format tipicamente estivo. Bianca avrebbe dovuto essere la conduttrice insieme con Nicola Prudente, in arte Tinto. Ma pare che poi la scelta sia ricaduta sulla collega Roberta Morise, reduce da ‘L’Isola dei Famosi’.

