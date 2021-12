Bianca Guaccero è la padrona di casa a Detto Fatto, il programma pomeridiano di Rai2. Per molti telespettatori è un appuntamento fisso e la conduttrice cerca di non deludere le attese. Capita anche a lei di commuoversi in diretta così come accaduto durante la puntata di martedì 14 dicembre soprattutto quando si parla dei ricordi d’infanzia, di quando giocava con suo padre. In studio hanno risuonato le note di “Sei forte papà”, la canzone di Gianni Morandi, e Bianca Guaccero è scoppiata a piangere.

A suscitare la commozione dell’attrice, un momento della rubrica ‘W la Rai’ di Jonathan Kashanian dedicato alle canzoni dell’infanzia. “Questa canzone mi ricorda il periodo più bello della mia vita, quando ti sentivi protetta – ha detto la conduttrice asciugandosi le lacrime –. Quella sensazione di protezione che solo le spalle forti di un papà ti possono regalare, è quella di cui ho tanta nostalgia”. Bianca Guaccero ha provato una forte emozione e ha percepito il calore del pubblico che l’ha applaudita. “Se dovessi dire in una parola che cos’è papà per te?”, le ha chiesto Jonathan. “La mia vita”, ha risposto sicura Bianca Gauccero.

La puntata di Detto Fatto di mercoledì 15 dicembre è slittata di un’ora. Al posto del classico inizio alle 15.15 alla 16.00 circa concludendosi poi alle 17.15. Quasi un’ora di ritardo per Bianca Guaccero che ormai è abituata ai cambiamenti di orario della sua trasmissione. Era già capitato qualche settimana fa quando su Rai2 sono state trasmesse le Atp Finals di tennis in diretta da Torino che hanno costretto la conduttrice allo stop forzato.





Questa volta il motivo del ritardo è l’aver dovuto lasciare spazio al Question Time con la diretta dal Parlamento. E Bianca Guaccero sulle continue variazioni nel palinsesto di Detto Fatto ha ammesso sconsolata: “Bisogna avere pazienza, ma ormai siete abituati alla pazienza!”. Detto Fatto non viaggia più con gli ascolti altissimi degli altri anni, la puntata di ieri infatti ha totalizzato solo il 4% di share, ben lontano dai picchi del 7%-8% degli anni scorsi. Ed è probabile che i continui cambi di orario, le dirette accorciate possano essere alla base della riduzione degli ascolti del programma condotto da Bianca Guaccero.

La puntata è poi proseguita regolarmente con la rubrica di Jonathan Kashanian incentrata sui vip e sulla beneficenza fatta in silenzio e non pubblicizzata. Tra i vari personaggi noti si è ricordato anche Fabrizio Frizzi, conduttore amato e prematuramente scomparso su cui Bianca Guaccero ha speso solo parole di stima: “Era un signore anche a telecamere spente”.