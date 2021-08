“Finalmente posso dirvelo”. Bianca Guaccero svela tutto: l’annuncio più atteso fa felice il pubblico

Bianca Guaccero è in totale relax e anche per lei l’estate è il momento giusto per ricaricare le batterie e farsi trovare pronta per una nuova estenuante esperienza professionale nella prossima stagione televisiva. Nonostante sia in vacanza, non ha perso completamente i contatti con il suo pubblico e ha infatti deciso di rispondere ad alcune domande sul social network Instagram. In particolare, ha fornito una risposta fondamentale ad un quesito che tanti si erano posti in questi giorni.

Nei giorni scorsi il suo messaggio di auguri all’ex Nicola Ventola non è passato inosservato e così in tanti hanno ipotizzato un ritorno di fiamma tra i due. D’altra parte tra Bianca e Nik l’amore scoppiò nel lontano 1996 per una relazione che durò fino al 2001. Di amicizia, dicevamo, ma forse anche qualcosa di più. Di complicità, sicuramente. E adesso si torna prepotentemente a parlare di loro, insieme, ovviamente. Ma i due hanno preferito non commentare, facendo restare il tutto un mistero.

Tra pochissimo Bianca Guaccero tornerà protagonista con la nuova edizione di ‘Detto Fatto’, che nella passata stagione non è stata facile da portare avanti soprattutto a causa del coronavirus, che ha colpito la stessa presentatrice Rai. Parlando del programma ha riferito su Instagram: “Ce la metto tutta ogni giorno per lavorare al meglio che posso. Sperando di regalarvi sempre sorrisi ed energia positiva. Un abbraccio grande”. E ha fatto anche l’annuncio più atteso, in riferimento alla data di inizio.





L’avvio di ‘Detto Fatto’, come affermato sui social da Bianca Guaccero, avverrà lunedì 13 settembre. Non ha fornito precisazioni su quanto concerne l’orario di inizio, ma pare che si dovrebbe partire dopo le ore 15.15 perché prima andrà in onda ‘Ore 14’ di Milo Infante. Su questo occorrerà comunque avere la conferma da parte della Rai, che ancora non c’è stata. Nemmeno un mese di attesa e poi i telespettatori potranno nuovamente piazzarsi davanti alla televisione e apprezzare la sua conduzione.

Bianca Guaccero sarà protagonista anche in tv con la fiction Fino all’ultimo battito. Su Instagram si è mostrata emozionata, postando dei video e delle foto in cui si trovava in sala di montaggio: “Doppiaggio…. Stiamo per arrivare su Rai1”. Dalle anticipazioni di Fino all’ultimo battito si scopre che i protagonisti saranno Marco Bocci e Violante Placido, nei panni di una coppia alle prese con una grave malattia cardiaca del figlio.