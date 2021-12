“Cancellata”. Bianca Guaccero, brutta notizia. È ufficiale: dopo le voci arriva la decisione della Rai

Un cambio di programmazione che non rende felice Bianca Guaccero. Per il mese di dicembre 2021, il palinsesto di Rai2 subirà delle modifiche. L’appuntamento quotidiano con Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero, infatti, sarà in onda fino al prossimo 23 dicembre e per tutto il periodo delle feste natalizie non andrà in onda. Al suo posto verranno trasmessi film in tema natalizio.

Fino al 6 gennaio 2022 il programma non andrà in onda, riprenderà regolarmente dal 7 gennaio. Stessa sorte per il quiz di Giancarlo Magalli, “Una parola di troppo”. Anche in questo caso, a dicembre, ci saranno delle modifiche alla programmazione e il quiz di Magalli non sarà trasmesso per la sosta natalizia. Il programma, infatti, si fermerà il 23 dicembre con la messa in onda dell’ultima puntata stagionale, salvo poi riprendere nuovamente nel nuovo anno.

Per Bianca Guaccero e il suo Detto Fatto non è un periodo semplice. L’attrice e conduttrice ha dovuto nelle ultime settimane schivare le voci di sospensione e di un suo possibile allontanamento dalla conduzione a favore di Alessia Marcuzzi. Bianca Guaccero ha voluto rispondere su Instagram per scacciare queste illazioni: “In queste ultime settimane – ha raccontato la conduttrice – ho letto veramente di tutto in rete. Notizie false e pretenziose per le quali spesso i protagonisti tirati in ballo, mi hanno scritto spiegandomi la loro estraneità ai fatti. Scuse non dovute vista la “penna allegra e fantasiosa” di alcuni giornalisti alla ricerca spasmodica dello scoop. Una ricerca che il più il delle volte li traghetta su mondi che non esistono. Ci avete scritto di tutto…”.





Ora arriva un’altra doccia gelata per Bianca Guaccero. Non ci sarà la seconda serie della serie tv “Fino all’ultimo battito” andata in onda tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2021 su Rai1. A darne notizia è stato lo sceneggiatore cinematografico Andrea Valagussa, capo sceneggiatore della serie, che ha annunciato su Instagram con amarezza che “Fino all’ultimo battito” 2 non si farà. Valagussa, su un lungo post, si è detto dispiaciuto di non poter continuare a sviluppare i personaggi che ha creato 3 anni fa, di cui si dice orgoglioso.

“Per 3 anni sono stati con me, Elisa, Fabrizia, Maura e Nicola. Poi ecco la magia: hanno trovato interpreti bravissimi che hanno saputo farveli conoscere. E quindi il set, le scenografie, i costumi, il trucco, il montaggio, le musiche, la messa in onda…Non siamo partiti bene, ma puntata dopo puntata siamo cresciuti e l’ultima serata ha conquistato 4 milioni e 600mila spettatori. Ecco perché “loro” avevano già iniziato a suggerire nuove storie, colpi di scena. Oggi la Rai ha deciso: la seconda stagione non si farà. Loro ci sono rimasti male e pure noi. Mi hanno chiesto almeno di dirvi addio”.